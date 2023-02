“Dinner Club”: secondo atto ricco di stelle della tv e del cinema 

Squadra che vince non si cambia, non del tutto. Così Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto diventano socie onorarie nella seconda stagione di “Dinner Club”, il viaggio culinario guidato dallo chef Carlo Cracco che da ieri è tornato su Prime.

Alle due donne dello spettacolo che sono complici perfette del padrone di casa, tra gaffe e racconti piccanti, si aggiungono on the road l’attrice Paola Cortellesi, gli attori Antonio Albanese, Luca Zingaretti e Marco Giallini alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese.

Se nella prima divertente e seguitissima stagione abbiamo visto Valerio Mastandrea nel Cilento, Fabio De Luigi lungo il Po Luciana Littizzetto in Puglia e Basilicata, e Diego Abatantuono in Sardegna, Favino in Sicilia e Sabrina Ferilli nella Maremma, da ieri possiamo vedere Zingaretti alla scoperta della Romagna su un side-car, dove con Cracco ne combinano di tutti i colori.

Il Sud Tirolo accoglie Antonio Albanese in arrivo su un camioncino tipico alla scoperta di antiche ricette e erbe spontanee in compagnia di una vera strega.

Per Marco Giallini si aprono le porte della Sicilia orientale, alla ricerca dei suoi tesori più succulenti mentre Paola Cortellesi si imbatte in uno dei luoghi più magici e meno battuti della Calabria, fra cibi afrodisiaci, piatti introvabili. La formula resta invariata: il protagonista di ciascuna puntata cucinerà per gli altri una cena a partire dagli ingredienti e dalle tradizioni incontrate nel corso della propria puntata. (gr. pi.)