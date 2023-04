DinamoLab ko nella finale di eurocup 3  

Sconfitta in volata per la Dinamo Lab nella finalissima dell'Eurocup 3 di basket in carrozzina, disputata in Turchia. La squadra sassarese è stata battuta dal- l'Hannover per 63-58.

Partita equilibratissima che la formazione di Bisin e Foden è riuscita a chiudere avanti all'intervallo (32-30) mentre i tedeschi solo al 39' sono riusciti a portarsi sul +7, ma le triple di Poggenwish e Spanu hanno messo paura alla favorita. ( g.m. )

DinamoLab : Poggenwish 8, Op Den Orth 10, Esteche 2, Lin- dblom 9, Spanu 7, Berdun 22.

