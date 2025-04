Dinamo Women, via ai playout 

Sassari. Indesiderato ma indispensabile, la Dinamo Women si affida all’ultimo playout per restare nella A1 femminile. La sfida al fanalino di coda Alpo inizia stasera al PalaSerradimigni (ore 19), sabato il ritorno a Villafranca di Verona e mercoledì prossimo l’eventuale bella a Sassari.

Il tecnico Antonello Restivo presenta così il confronto: «Dobbiamo esser pronti a lottare per 40 minuti. In queste partite la differenza sarà fatta dalla voglia di giocare assieme, di aiutarsi all’interno della partita, di alzare il livello di entusiasmo, di andare tutti assieme oltre l’errore che si potrà commette e di lavorare per reagire prontamente. Per questo sarà molto importante l’apporto del pubblico, che può veramente darci tantissima energia. Tutti vogliamo vincere questa serie perché la Dinamo Sassari e la Sardegna meritano la permanenza in Serie A».

I duelli

Dentro l’area l’Alpo propone i 196cm della nigeriana Ngozi, che va in doppia cifra come punti e rimbalzi. La lunga finlandese Tulonen (191cm) è invece bidimensionale perché tira bene da tre punti (38%). Diallo e Begic con l’aiuto di Toffolo possono prevalere sotto canestro.

Tra le italiane della squadra veneta le migliori sono la play Moriconi (9 punti) e la guardia Frustaci (11 punti). L’esterna Taylor sarà la sorvegliata speciale della difesa ospite, ma molto dipenderà anche dalla play Carangelo che è la leader emotiva del gruppo: se si gasa, la Dinamo Women può mettere la gara in discesa. Le biancoblù dovranno fare ancora a meno dell’ ala Pastrello. Nella stagione regolare doppia vittoria per la squadra sassarese: 76-67 a Verona e 87-79 a Sassari.

