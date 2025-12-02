VaiOnline
Basket Serie A1F.
03 dicembre 2025 alle 00:29

Dinamo Women, esame con il Geas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. Potrebbe anche essere un'anteprima del primo turno di Coppa Italia. Questo pomeriggio al PalaSerradimigni (ore 16.30) la Dinamo Women, ospita il Geas di Sesto San Giovanni. È lo scontro tra quinta in classifica e quarta, perché la formazione milanese allenata dalla ex nazionale Cinzia Zanotti ha ottenuto una vittoria in più.

Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria: le biancoblù sassaresi da quella sul Battipaglia, il Geas da quella contro il San Martino di Lupari. Quintetto temibile quello ospite che schiera l'ex azzurra Attura (21 punti per il play nell'ultimo match), la tiratrice francese Roumy, l'ala Scott, e due lunghe come la veterana francese Cornelie e la statunitense Moore. In panchina Conti, Kacerik, Trucco e Osazuwa.

Il coach Paolo Citrini presenta la sfida: «Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato in questo momento. E’ sicuramente un gruppo che ha grande identità, tanta fisicità, in particolare con Scott e Moore, hanno punti nelle mani con Roumy che è stata anche la miglior marcatrice dello scorso campionato. Noi dovremo essere bravi a pareggiare la loro fisicità. Cercare di usare tutta l’energia possibile per metterle in difficoltà provando a non giocare la partita al loro ritmo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Giustizia

Il modello Mamone:  reinserimento e sviluppo

L’area tra Onanì e Bitti sarà interessata anche  dal progetto dell’Einstein Telescope 
Gianfranco Locci
L’amministrazione comunale: tuteliamo il diritto alla salute

Gavoi, appello ai dottori: «Casa gratis se venite qui»

Due su tre in pensione, il sindaco corre ai ripari 
Giorgio Ignazio Onano
Trasporti

Si volerà per Istanbul ma saltano molte rotte

Otto collegamenti per l’Isola: ci sono anche le tratte interne da Cagliari per Olbia e Alghero 
lo strappo

Cagliari addio, Marina Café noir atterra a Elmas

È ufficiale il cambio di sede del popolare festival letterario 
Luigi Almiento
Energia

Aree idonee, le richieste della Regione

L’assessore Cani in Commissione al Senato: «Autonomia non rispettata» 
Lorenzo Piras
Garlasco

Sempio era davanti alla casa di Chiara

Le foto inedite del giorno del delitto: l’indagato tra i curiosi assieme al padre 