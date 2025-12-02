Dinamo Women, esame con il Geas 

Sassari. Potrebbe anche essere un'anteprima del primo turno di Coppa Italia. Questo pomeriggio al PalaSerradimigni (ore 16.30) la Dinamo Women, ospita il Geas di Sesto San Giovanni. È lo scontro tra quinta in classifica e quarta, perché la formazione milanese allenata dalla ex nazionale Cinzia Zanotti ha ottenuto una vittoria in più.

Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria: le biancoblù sassaresi da quella sul Battipaglia, il Geas da quella contro il San Martino di Lupari. Quintetto temibile quello ospite che schiera l'ex azzurra Attura (21 punti per il play nell'ultimo match), la tiratrice francese Roumy, l'ala Scott, e due lunghe come la veterana francese Cornelie e la statunitense Moore. In panchina Conti, Kacerik, Trucco e Osazuwa.

Il coach Paolo Citrini presenta la sfida: «Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato in questo momento. E’ sicuramente un gruppo che ha grande identità, tanta fisicità, in particolare con Scott e Moore, hanno punti nelle mani con Roumy che è stata anche la miglior marcatrice dello scorso campionato. Noi dovremo essere bravi a pareggiare la loro fisicità. Cercare di usare tutta l’energia possibile per metterle in difficoltà provando a non giocare la partita al loro ritmo».

RIPRODUZIONE RISERVATA