Dinamo Women, dal 62-60 sul campo allo 0-20 a tavolino 

Dal colpaccio per 62-60 che aveva fatto rialzare la testa, alla sconfitta a tavolino col 20-0 a favore dell'Oxygen Roma. Ieri il giudice sportivo nazionale ha ribaltato l'esito del risultato sul campo nella sesta giornata di ritorno della Serie A femminile. La decisione è stata presa perché la Dinamo Women è risultata con solo 9 giocatrici a referto, delle quali solo cinque di formazione italiana. In realtà una decima giocatrice c'era, Caterina Fara, ma gli arbitri non l'hanno iscritta a referto perché col gesso a un braccio e quindi non nelle condizioni di poter entrare in campo. Per il giudice si tratta, infatti, di violazione all’art. 28, del Libro V “Disposizioni Campionato Serie A1 Femminile” delle Disposizioni Organizzative Annuali 2023-2024.

La situazione

In virtù del nuovo risultato, salgono così a sei le sconfitte consecutive della squadra sassarese che resta ottava a 12 punti, e sabato gioca a Schio, mentre Roma sale a quota 10 ma con il saldo positivo nei confronti di Carangelo e compagne. (g.m.)

