Dinamo Women, contro l’Alpo è in ballo il futuro 

Sassari. C’è in ballo non solo una stagione ma il futuro della Dinamo Women. Stasera alle 19,30 il PalaSerradimigni ospita la terza e ultima sfida dei playout tra Sassari e Alpo. Chi vince resta nella A1 femminile, chi perde retrocede in A2. Se la formazione di Villanfranca di Verona aveva messo in conto una stagione ad alto coefficiente di rischio (e infatti ha vinto solo una partita, due con quella dei playout), la società biancoblù aspirava ad altro.

Paradossalmente è andata meglio in Eurocup femminile, dove la squadra è arrivata ai quarti di finale. In campionato però a un inizio promettente è seguita una sconfitta dopo l’altra. Basti dire che nel 2025 non è arrivato alcun successo in campionato: il primo è stato quello di gara-uno dei playout contro l’Alpo.

Futuro incerto

Il fatto che la lunga Begic sia rimasta fuori tre mesi senza una sostituta e che da due mesi la squadra giochi senza l’ala Pastrello dice molto sulla volontà di non investire ulteriormente dopo il mercato estivo. E per il match decisivo la Dinamo Women potrebbe ancora rinunciare alla guardia Gonzales e quindi ruotare con sole sette giocatrici contro un Alpo che invece di elementi ne utilizza dieci.

Retrocedere potrebbe dunque significare la fine dell’avventura iniziata cinque anni fa con l’iscrizione a tavolino in un massimo campionato femminile che continua a perdere pezzi, come dimostra anche la riduzione a undici delle squadre dopo il forfait di Bologna, Rausa e Roma.

Tutto in 40 minuti

Il coach Antonello Restivo carica le giocatrici: «Serve una partita di alta concentrazione e intensità, abbiamo bisogno dell’affetto e sostegno del nostro pubblico per andare oltre le nostre energie fisiche e mentali. Il controllo dei possessi sarà la chiave insieme alla voglia di lavorare assieme in ogni azione difensiva e offensiva. Siamo consapevoli di aver giocato partite importanti anche in altri scenari con tanto entusiasmo forza mentale e fiducia reciproca. Queste caratteristiche vanno alimentate».

Nelle due precedenti sfide molti alti e bassi da parte delle biancoblù. L’americana Taylor (34 punti sul campo veneto), il centro francese Diallo e la guardia Natali sono state le più costanti. Nella vittoria di gara-uno la carica emotiva la diede il play Carangelo (20 punti) aiutata dall’ala Toffolo (11 punti e 7 rimbalzi).

Nelle file dell’Alpo il pericolo pubblico numero uno resta la guardia Frustaci, che nelle due partite ha una media di 21 punti e 9 rimbalzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA