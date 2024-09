Dinamo Women contro il Giannina 

Sassari. Primo tempo contro il Giannina della sfida per conquistare un posto nell’Eurocup Femminile. La Dinamo Women gioca oggi in Grecia (inizio alle 19,30), il ritorno è fissato per mercoledì prossimo al PalaSerradimigni. La squadra sassarese è da scoprire: ha cambiato sette giocatrici su nove e l’assenza della pivot Begic nella pre-season ha limitato il gioco pensato in estate dal coach Restivo con due lunghe di riferimento. «Affrontiamo una competizione cui teniamo molto», ha detto il tecnico, «abbiamo dimostrato negli ultimi tre anni di saper giocare sempre a testa alta e siamo usciti dal torneo dopo aver dato tutto. Non vediamo l’ora di scendere in campo, la qualificazione ovviamente si gioca nelle due partite e sarà importante gestire le situazioni e curare ogni minimo dettaglio che ci può tornare utile nel ritorno al PalaSerradimigni».

L’avversaria

Le greche allenate da Perkos si sono rinforzate con tre straniere di buonissimo livello. La guardia canadese Griffith-Wallace ha segnato oltre 20 punti di media a Durham in Inghilterra. L’alapivot Archer ha prodotto in Australia 18 punti e quasi 12 rimbalzi di media, statistiche simili a quelle della connazionale Desiray che con North Texas ha vinto la propria conference con 17 punti e 9 rimbalzi per gara. Occhio poi al play Dourva, svedese di scuola statunitense: a Fresno Pacific segnava 12 punti di media. La leader del gruppo è la 34enne ala greca e capitano Sarigiannidou, che l’anno scorso ha girato a 13 punti e quasi 9 rimbalzi trascinando il Giannina al 5° posto.

