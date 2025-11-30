Dinamo Women a valanga sul Battipaglia 

Dinamo Sassari 86

p. Battipaglia 63 72

Banco di Sardegna SS : Sammartino 5, Richards 12, Carangelo 3, Trozzola 3, Spinelli 6, Poindexter 23, Boros 5, Egwoh 2, Treffers 12, Turel 12. All. Citrini.

Omeps Battipaglia : Varone ne, Cupido 11, Peoples ne, Fokke 16, Baldassarre 15, Potolicchio 20, Angelucci ne, Valcheva, Natabou 10 Pansini All. Ricchini.

Parziali : 32-22, 54-32, 70-46.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 31/68 (17/34 da tre); Battipaglia 29/64 (8/22 da tre). Tiri liberi: Sassari 7/11; Batti- paglia 6/9. Rimbalzi: Sassari 8 off 27 dif (Spinelli 8); Battipa- glia 14 off 17 dif (Fokke 15).

sassari. Il ritorno al successo rilancia la credibilità di ingresso nella Coppa Italia della Dinamo Women. Al PalaSerradimigni finisce 86-72 sul Battipaglia e gli unici black out sono quelli delle ospiti che faticano contro la difesa e gli alti ritmi della squadra di Citrini. Una gara che le biancoblù hanno messo subito in discesa sfruttando anche l’ottima vena nel tiro da tre: 62% a metà partita.

Inizia bene la Dinamo Women trascinata dalle triple di Treffers e dai canestri di Richards: 19-8 al 5’. La zona 2-3 ospite toglie fluidità all’attacco sassarese che comunque grazie alla transizione condotta a gran ritmo da Carangelo riesce a non fare avvicinare troppo il Battipaglia e la tripla di tabella sulla sirena di Turel fissa il 32-22 del primo quarto. Anche coach Citrini usa la zona. Nel secondo quarto cresce il distacco sino a +23 con le triple di una Poindexter ispiratissima e di Boros.

Al rientro dopo la sosta la partita resta in discesa per la Dinamo Women che tocca anche il +28 e gioca sul velluto. Il coach Paolo Citrini ne approfitta per dare molti minuti alle italiane della panchina. Il distacco cala leggermente, ma il match resta senza storia. ( g.m. )

