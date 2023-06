Dinamo, Whittaker in regia 

Sassari. Un altro americano dalla Germania chiamato a debuttare in Italia. Come Dowe l'anno scorso, Pierre, ma anche Sanders. Il nome completo è Stanley Mace Whittaker Jr, ma a Wurzburg lo soprannominano “The Standard” probabilmente per la costanza di alto rendimento. Classe 1994, 184 cm di altezza ma con apertura di braccia che gli consentono di recuperare qualcosa, Whittaker è un play puro, ma soprattutto un giocatore capace di incidere nelle due metàcampo, come dimostra la sua presenza in tante classifiche della Bundersliga di basket.

Nato dei sobborghi di Philadelphia, ha concluso il college alla Keiser, università militare per poi buttarsi nel mare del mercato europeo. Lituania, Austria, 2ª lega tedesca col Karlsruhe e quindi il salto nella massima serie tedesca. Non ne ha risentito, come dimostrano le cifre: 18 punti di media col 40% nelle triple e 5 assist a partita.

Un osso duro

Il general manager Federico Pasquini spiega: «Whittaker era la nostra prima scelta, ci ha colpito per le sue qualità in campo sia dal punto di vista caratteriale che tecnico, è un osso duro, un vero play, è uno che ha voglia di crescere e ha fame di migliorare, è un profilo che si sposa perfettamente con le nostre esigenze e con le nostre possibilità sul mercato. Lo seguivamo da tempo, nel momento in cui abbiamo avuto bisogno di un playmaker, siamo andati su di lui».

Con gli ingaggi di Cappelletti (ex Verona) e Whittaker, il reparto play è al completo. Rivoluzionato, vista la partenza di Dowe e quasi sicuramente di Robinson. Resta il solo Stefano Gentile, capace di ricoprire tre ruoli (da play all'ala) a garantire un pizzico di continuità nel settore.

