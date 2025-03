Dinamo, vittoria e aggancio 

Treviso Basket 70

Dinamo Sassari 76

Nutribullet TV : Bowman 13 (3/5, 1/5 da tre), Harrison, Torresani 2 (1/1, 0/2), Prai ne, Mascolo 10 (2/4, 1/4), Mazzola (0/1 da tre), Mezzanotte ne, Caroline 5 (0/1, 1/3), Pellegrino 4 (1/1), Olisevicius 11 (2/4, 1/4), Paulicap 11 (5/11), Macura 14 (4/7, 2/8). All. Vitucci

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 15 (4/7, 0/4), Bibbins 11 (4/4, 1/6), Vasselli ne, Trucchetti ne, Fobbs 13 (1/4, 2/6), Tambone 3 (1/3 da tre), Veronesi 3 (1/3 da tre), Bendzius 6 (0/1, 2/3), Vincini 12 (5/9), Gazi ne, Thomas 13 (6/10). All. Bulleri

Arbitri : Sahin, Bongiorni e Quarta.

Parziali :23-17, 36-40, 48-57

Note . Percentuali di tiro: Treviso 24/61 (6/27 da tre); Sassari 27/60 (7/25 da tre). Tiri liberi: Treviso 16/22; Sassari 15/19. Rimbalzi: Treviso 4 off 31 dif (Paulicap 10); Sassari r off 2 r dif 33 (Thomas 8).

La Dinamo ha più cuore di Treviso. Il colpaccio al Palaverde (70-76 il finale) vale oro in una giornata dove le concorrenti dirette alla salvezza perdono. Dall'emergenza (quattro stranieri e Udom out) la squadra di Bulleri tira fuori una prestazione di carattere.

I trascinatori sono Vincini nel primo tempo e Thomas nel secondo. Rotazioni ridotte ma si è visto un gruppo che funziona, forse proprio perché pur in mezzo a una partita a tratti confusa, va nella stessa direzione agonistica. E alla sirena l'alapivot Rashawn Thomas ha dichiarato: «Siamo stati insieme, abbiamo giocato di squadra e tenuto duro sino alla fine».

Novità Weber

Al rientro in Polonia dell'ala piccola Sokolowski, la società ha risposto con l'ingaggio del play Brianté Weber, 32 anni, 188cm di altezza, nella stagione scorsa a Reggio Emilia dove ha prodotto quasi 10 punti e 3,7 assist. Buon giocatore senza dubbio, ma non il ruolo che ci si attendeva, anche se va detto che l'acquisto della guardia Gazi si è rivelato inutile per potenziare il reparto. Ora Cappelletti sarà costretto a giocare più spesso da guardia. A questo punto però ben venga anche Weber se dimostrerà di essere un lotattore.

La cronaca

In quintetto c'è Tambone insieme a Bibbins, Fobbs, Bendzius e Vincini. Meglio Treviso in avvio: 7-0 al 2' e 26-17 al 12' con l'ala Macura. Quando Thomas e Vincini giocano insieme c'è sostanza, il risveglio di Bibbins e il centro italiano che va in doppia cifra fanno toccare il +6 al Banco. Parziale del secondo quarto; 23-13.

È ancora Macura al rientro dopo l'intervallo a pareggiare i conti, ma il doppio play (Bibbins e Cappelletti) e il doppio lungo (Thomas-Vincini) rende solido il quintetto biancoblù che si riprende l'inerzia e vola anche a +9 con Thomas. L'ultimo tentativo di rientro Treviso lo fa al 37' con Bowman: 61-62. Thomas è un killer sorridente, le sue entrate sono inarrestabili e lo imita anche il “piccolo” Bibbins per mettere al msicuro la vittoria.

