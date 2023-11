Dinamo, vittoria col fiatone 

DINAMO SASSARI 79

scafati basket 76

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 4 (1/3, 0/3, 1 r.), Pisano ne, Treier 7 (1/1, 1/2, 3 r.), Pitirra ne, Tyree 10 (1/7, 1/7, 6 r.), Kruslin 13 (2/3, 3/5, 4 r.), Raspino, Gandini ne, Gentile 9 (2/2, 1/1, 5 r.), Gombauld 20 (8/10, 8 r.), McKinnie (0/1 da tre, 3 r.), Charalampopoulos 16 (5/5, 2/5, 1 r.). All. Bucchi

Givova Scafati : Sangiovanni ne, Gentile 9 (4/8, 4 r.), Mouaha ne, Pinkins 13 (2/6, 2/3, 8 r.), De Laurentiis ne, Rossato 10 (3/5, 1/7, 4 r.), Logan 4 (0/2, 1/3,) Robinson 9 (3/6, 0/3, 4 r.), Rivers 7 (2/2, 1/4, 2 r.), Nunge 15 (5/8, 2/7, 10 r.), Pini (0/1), Strelnieks 11 (1/3, 3/5,). All. Ciarpella.

Arbitri : Mazzoni, Quarta e Catani.

Parziali : 14-21; 35-33; 54-54.

Note . Tiri liberi 15/16, Scafati 9/15. Percentuali di tiro 28/55 (8/24 da tre, ro 8, rd 26); Scafati 28/70 (11/29 da tre, ro 15 rd 18).

sassari. Il cuore giusto al momento giusto: il Banco batte Scafati 79-76. E lo fa in una partita dove è assente oltre all’infortunato Diop (come al solito) anche il play Whittaker (febbre, ma anche in odore di taglio) e l’americano McKinnie produce praticamente nulla. Ne è venuta fuori una Dinamo più compatta in difesa e capace di rientrare per ben tre volte dal -10. Sacafati in panchina aveva il vice Ciarpella perché Sacripanti è stato colto da coliche renali e dopo il ricovero al Pronto Soccorso di Sassari è andato in albergo.

Le interviste

Può sorridere anche il coach Piero Bucchi, che spiega: «Bravi tutti i ragazzi, la difesa è stata fondamentale in una partita dove non è che abbiamo avuto alte percentuali, ma i ragazzi sono stati in grado di recuperare gli svantaggi e si sono tuffati sul parquet per controllare quei palloni sporchi che fanno la differenza».

Il pivot francese Stephane Gombauld, mattatore del match (a referto per lui anche 6 stoppate) aggiunge un dettaglio: «Abbiamo capito le intenzioni della società col ritiro e noi abbiamo capito che dobbiamo combattere di più», dice.

Cenni di cronaca

In quintetto c’è Cappelletti, ma è l’ex Robinson a brillare coi primi 6 punti. Il Gentile di Scafati usa la stazza spalle a canestro e la squadra campana inizia a staccarsi: 20-30 al 15’ col Banco che in attacco stenta. La squadra sassarese non smette di lottare in difesa e Gentile, Kruslin e Goumbald (10 punti, 7 rimbalzi e 4 stoppate) propiziano il 10-0 che rimette tutto in discussione e alla sirena di metà gara Sassari ha la testa avanti: 35-33.

Nel terzo quarto altro vantaggio in doppia cifra degli ospiti e altro rientro sassarese con Kruslin che segna soprattutto da tre e poi va anche ad annullare Logan con la sua difesa.

Scafati di nuovo a +8 al 33’ ed ecco l’orgoglio biancoblù: parziale di 16-0 con Gentile capitano grintoso e inerzia rovesciata. La tripla di Charalampopoulos dà il +8, non basta per un finale senza ansia perché Scafati segna da tre, ma dalla lunetta Gombauld e Tyree la chiudono.

RIPRODUZIONE RISERVATA