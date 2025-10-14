Dinamo, vittoria cercasi 

Sassari. In Italia è 0/5, comprese le tre amichevoli, chissà che l'aria del Portogallo non faccia bene a una Dinamo ancora in affanno in avvio. Stasera alle 20.30 la squadra sassarese gioca a Lisbona contro lo Sporting per il primo turno della fase a gironi della Europe Cup. È la quattordicesima stagione in una coppa europea. La Europe Cup Fiba è il torneo minore fra le coppe del Vecchio Continente ma ha comunque lati positivi, senza dimenticare che l'unico trofeo europeo vinto finora è proprio la Europe Cup nel 2019. La Dinamo è stata inserita nel girone G dove oltre ai portoghesi, ci sono i rumeni del Valcea e i tedeschi del Rasta Vecha. Passano alla fase successiva le vincenti di ognuno dei 10 gironi a quattro, più le sei migliori seconde.

Stato di forma

Il morale non è certo alle stelle, il vice Massimiliano Oldoini dice: «Arriviamo da due sconfitte in campionato e abbiamo grande voglia di riscattarci, partendo dagli aspetti positivi visti sia contro Varese che contro Cremona, cercando allo stesso tempo di correggere gli errori commessi. Viviamo questa esperienza europea come una preziosa opportunità: la partecipazione a un gruppo competitivo ci darà l'occasione di crescere, migliorare il nostro gioco offensivo, affinare i meccanismi difensivi e rafforzare la coesione del gruppo». Solo oggi lo staff tecnico saprà se può utilizzare i due giocatori che per infortunio sono rimasti in panchina a Cremona: la guardia Johnson e l'esterno Ceron.

L'avversaria

Lo Sporting Clube de Portugal è una delle big del basket portoghese 9 scudetti (l'ultimo nel 2021) e 8 coppe nazionali. In campionato successo sul Vitoria per 97-68, seguita dalla sconfitta col Benfica: 103-66. Oldoini lo presenta così: «Affrontiamo una squadra di ottimo livello, sia dal punto di vista atletico che tecnico, composta da dodici giocatori che potrebbero tranquillamente partire in quintetto base. Ama correre in contropiede e sfruttare il gioco in post basso: per noi sarà fondamentale mantenere equilibrio nella transizione difensiva e solidità nel pitturato. Tra i giocatori più rappresentativi spiccano Malik Morgan, guardia con un eccellente tiro, e il giovane Malik Bowman, classe 2004, atleta estremamente versatile, una squadra di ottimo livello, sia dal punto di vista atletico che tecnico, composta da dodici giocatori che potrebbero tranquillamente partire in quintetto base. Sono una squadra che ama correre in contropiede e sfruttare il gioco in post basso: per noi sarà fondamentale mantenere equilibrio nella transizione difensiva e solidità nel pitturato».

