Dinamo, vietato perdere 

Sassari. «Il gruppo è sano e sta lavorando per aumentare i miglioramenti e ridurre i periodi di appannamento». Coach Piero Bucchi conta anche sulla voglia di rivalsa dopo la vittoria regalata ai greci dell'Aek Atene mercoledì in Champions. Stasera al PalaSerradimigni (ore 20.30) arriva Tortona che ha una vittoria in più dei sassaresi in serie A e in Champions ha iniziato col successo contro gli spagnoli del Murcia. Vietato perdere ancora, perché Sassari renderebbe ancora più difficile la ricerca di «quelle certezze che ancora non abbiamo perché tre quinti di un quintetto tutto nuovo non li abbiamo avuti in pre-campionato», ha ricordato il tecnico biancoblù.

L'avversaria

Piccolo particolare, Tortona sembra abituata ai finali punto a punto. Ha battuto Brindisi 69-68, ha vinto a Varese 80-78 e sconfitto Murcia 78-74. La squadra di Ramondino si è invece fatta sorprendere da Milano: dal +4 a cento secondi dal termine al -4 finale. Tortona ha più presenza a rimbalzo (38 di media contro i 31 di Sassari) e subisce solo 75 punti grazie anche alle quasi 4 stoppate che rifila a partita. L'attacco però è il meno preciso della serie A: 47% da due e 24,4% da tre.

Attenti all’ex

Il migliore è proprio un ex biancoblù: il play-guardia Chris Dowe (strappato al Banco grazie a una migliore offerta) che viaggia a quasi 11 punti di media e quasi 4 assist. Quasi sulla stessa linea l'ex Virtus Bologna Weems: 11 punti ma con un deludente 22,2% da tre. In doppia cifra vanno anche l'alapivot Daum (10,4 punti col 39% nelle triple) e la guardia belga Obasohan (10 punti). Si alternano in quintetto come centri Thomas e Radosevic che totalizzano in due 12 punti e 7 rimbalzi. Tra gli italiani il più pericoloso è Baldasso che viaggia a 8 punti con discrete percentuali dall'arco.

Rimbalzi e tiro da tre

Sono le voci che deve curare di più la Dinamo, oltre naturalmente alla difesa, che ha ancora dei passaggi a vuoto preoccupanti. «Con la squadra abbiamo parlato dei rimbalzi, che non riguardano solo i lunghi», ha risposto coach Bucchi. Il banco è penultimo con 31 rimbalzi di media e contro l'Aek Atene è stato più che doppiato. Ancora insufficiente l'apporto del pivot Gombauld (4,5 rimbalzi) e dell'ala McKinnie (quasi 4 rimbalzi ma quasi tutti in difesa). Tra le guardie non c'è poi un forte rimbalzista come era appunto Dowe l'anno scorso.

