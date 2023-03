Dinamo, via alla volata 

Sassari. Il gruppone delle cinque che occupano il quarto posto è destinato a sgranarsi in questo turno. E Sassari vuole ancora occupare l'ultima posizione utile per avere il fattore campo nei quarti scudetto. La Dinamo gioca domani a Scafati (alle 19.30) mentre stanotte c'è l'anticipo tra Varese e Pesaro, due delle coinquiline della squadra allenata da Bucchi.

Il ruolino

Il Banco arriva col vento in poppa all'appuntamento: quattro vittorie consecutive, sei nelle ultime sette partite. Scafati invece ha rendimento opposto: sei sconfitte nelle ultime sette gare. Il coach Caja si è dimesso ed è stato chiamato Sacripanti, ex Napoli, Bologna, Avellino e Caserta, giusto per citare alcune tappe del coach che ha guidato anche le nazionali giovanili.

Le insidie

La formazione campana si attende una scossa dal cambio di allenatore e si affida al pubblico di casa: sarà anche impelagata nella lotta per non retrocedere, ma tra le mura amiche ha vinto cinque partite su dieci, seppur finora solo contro formazioni fuori dalla zona playoff. Il coach Piero Bucchi ribatte: «Riuscire a fare una vittoria fuori casa ci da la possibilità di essere più sereni. Sarà una prova di carattere. Se dovessimo perdere non sarà comunque così grave».