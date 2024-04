dinamo, vedi Napoli… e poi? 

Napoli basket 88

dinamo sassari 79

Ge.Vi. Napoli : Pullen 11 (1/3, 3/5, 3 r.), Zubcic 19 (5/10, 1/7, 9 r.), Ennis 12 (3/6, 3 r.), De Nicolao (0/1, 0/1, 2 r.), Owens 15 (6/7, 1/3, 7 r.), Brown 7 (1/1, 1/2, 5 r.), Sokolowski 13 (3/5, 1/5, 5 r.), Lever 11 (2/2, 1/2, 2 r.) Bamba ne, Biar (1 r.), Saccoccia ne, Ebeling (1 r.). All. Milicic

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 6 (0/3, 3/4, 7 r.), Pisano ne, Treier 2 (1/1, 0/1, 3 r.), Tyree 7 (3/7, 0/3, 2 r.), Kruslin 6 (2/2 da tre, 2 r.), Raspino ne, Gandini ne, Diop 15 (5/7, 0/1, 6 r.), Gombauld 10 (4/5, 6 r.), McKinnie 4 (2/5, 0/2, 2 r.), Jefferson 28 (3/3, 6/14), Charalampopoulos 1 (0/3, 0/1, 2 r.). All. Markovic.

Arbitri : Lanzarini, Valzani e Noce.

Parziali : 25-21; 42-43; 66-61.

Note . Tiri liberi: Napoli 22/25; Sassari 13/21. Percentuali di tiro: Napoli 29/60 (8/25 da tre, ro 9 rd 30); 28/62 (10/28 da tre, ro 9 rd 22).

A Napoli si infrangono le speranze di agguantare i playoff. Solo la matematica tiene in corsa la Dinamo a tre giornate dal termine. Dopo la sconfitta al Pala Barbuto per 88-79, l'ottavo posto è distante 2 punti, ma in realtà è lontanissimo, perché occupato da Tortona e Napoli che vantano entrambe il 2-0 negli scontri diretti con la squadra sassarese.

«Ci sono mancati la difesa e diversi giocatori” ha ammesso il coach Nenad Markovic. In effetti a parte il secondo quarto, dove il Banco ha vinto 22-17, nelle altre frazioni è sempre stata sconfitta concedendo troppi punti alla formazione partenopea, che arrivava da cinque sconfitte di fila. Quanto ai giocatori sottotono è facile capire a chi si riferisca: le ali Charalampopoulos e McKinnie (5 punti in coppia con 2/11 al tiro) ma anche Tyree che ha pensato troppo in termini individualistici.

Napoli ha portato sei giocatori in doppia cifra e fatto 22/25 dalla lunetta. La Dinamo ha avuto 28 punti da Jefferson, 25 dalla coppia di pivot Diop-Gombauld e per il resto ha sbagliato tanti, troppi tiri aperti, compresi i liberi, col 13/21 condizionato dal 5/11 del capitano Diop.

Cenni di cronaca

L'avvio è discreto (+4) ma Charalampopoulos sbaglia tiri aperti e Tyree non trova spazio e tempi giusti per attaccare il ferro, così Napoli sfruttando un po' tutto il quintetto si porta avanti anche di 8 lunghezze: 29-21 al 12'. Jefferson reagisce, ma sulla sua scia c'è solo qualche lampo di Gombauld: -9. Il break di 10-0 degli ultimi 4 minuti del primo tempo sono l'unico momento dove il Banco dà l'impressione di poter vincere, trascinata dall'asse Jefferson-Diop.

Invece al rientro dopo l'intervallo ha più energia e precisione la squadra di casa, mentre il quintetto inzia a slegarsi: qualche soluzione individuale, qualche giocata estemporanea. Troppo poco: Napoli ha difesa e attacco più corali e va via nell'ultimo quarto.

RIPRODUZIONE RISERVATA