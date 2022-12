Dinamo, vano capolavoro 

bal. malaga 82

dinamo sassari 92

Unicaja Malaga : Osetkovski 4 (1/2, 0/2, 1 r.), Ejim 2 (1/2, 0/2, 3 r.), Kalinoski 4 (2/4, 0/3, 2 r.), Lima 4 (1/3, 6 r.), Barreiro 11 (2/2, 2/3, 4 r.), Brizuela 9 (0/3, 3/5), Carter 14 (3/5, 2/5), Thomas 8 (3/4, 2 r.), Kravish 12 (6/9, 0/1, 5 r.), Perry 6 (2/4, 0/3, 3 r.), Dedovic 8 /4/6, 0/1, 3 r.), Saint-Supery ne. All. Navarro.

Banco di Sardegna SS : Jo- nes 21 (7/11, 1/4, 3 r.), Robinson 17 (5/6, 2/3), Dowe 12 (0/3, 2/3, 4 r.), Kruslin 15 (1/3, 3/5, 1 r.), Gandini ne, Devecchi ne, Chessa, Stephens 13 (6/8, 8 r.), Bendzius 14 (1/1, 3/6, 6 r.), Diop (3 r.), Raspino (1 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Saalins (Let), Straube (Ger) e Karabilecen (Tur).

Parziali : 28-21; 50-39; 70-63

Note . Tiri liberi: Malaga 11/13; Sassari 19/22. Percentuali di tiro: Malaga 32/69 (7/25 da tre, ro 14 rd 16); Sassari 31/53 (11/21 da tre, ro rd 25).

Come il Real Madrid ma con uno scarto doppio: la Dinamo fa l’impresa ed espugna Malaga per 92-82. Una vittoria che arriva dopo le sconfitte nelle ultime otto trasferte di Champions (due stagioni e mezza), grazie a un mostruoso l'ultimo quarto: 29-12 per Jones e compagni. Ma è un'impresa dolceamara, perché anche il Paok Salonicco vince a Digione e nei confronti diretti con la squadra sassarese i greci vantano saldo attivo.

Le note liete

Esce comunque a testa alta dalla coppa europea il Banco di Sardegna. Il primo bis della stagione (doppietta con la vittoria su Napoli in campionato) mostra un gruppo capace di andare oltre un roster accorciato dalla tonsillite di Gentile e dal nuovo infortunio di Treier. Tutti e sei gli stranieri in doppia cifra, più menzione d'onore per Raspino, che entra per fare rifiatare Bendzius e da moltissimo alla difesa come dimostra anche il plus/minus di +7 e i 15 minuti sul parquet.

Ancora una volta top scorer, dopo i 28 punti segnati contro i partenopei, l'ala Jamal Jones ha dichiarato: «Siamo arrabbiati e dispiaciuti per l’eliminazione, ma stiamo trovando la nostra identità, siamo sulla strada giusta e dobbiamo perseguirla».

Partenza sofferta

E dire che l'avvio del match faceva presagire una sonora sconfitta. Nonostante la qualificazione al Round of 16 e le assenze di Diaz e Rodriguez, l'Unicaja è partita a manetta, con un Barreiro incontenibile: 22-7 al 7'. Sono stati Bendzius, Jones e Kruslin a tenere a galla un Banco che non aveva pericolosità dentro l'area a differenza degli andalusi, che facevano girare palla dentro e fuori con precisione. Senza dimenticare le 10 palle perse.

La svolta

Secondo tempo pazzesco della formazione di Bucchi, coinciso con un calo di intensità dell’Unicaja Malaga, forse troppo presuntuosa: prima il 12-2 del terzo quarto firmato da Kruslin e Jones, per raggiungere il pareggio (60-60 al 26') con time out dell'infuriato coach di casa Navarro.

Quindi il secondo strappo: 9-0 dell'ultimo quarto griffato Dowe-Robinson per il sorpasso (70-72 al 33'). Malaga ha provato a rientrare ma ormai l'inerzia della partita era nelle mani della Dinamo che ha sfruttato anche la crescita di Stephens per andarsene via e chiuderla con una tripla di Bendzius.

