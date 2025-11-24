Dinamo, vai sul mercato 

Sassari. I vecchi limiti riemersi a Napoli inducono la Dinamo a riflettere per un ritorno sul mercato, che appare più di una suggestione. La situazione di classifica resta pericolosa. La Dinamo ha solo una vittoria in più di Treviso, ultima da sola e pronta a tornare sul mercato come annunciato dal gm Pasquini, storico ex biancoblù. La squadra sassarese è nel quartetto delle penultime, ma è quella con gli scontri diretti peggiori per avere perso in casa contro Varese (-3) e Udine (-18).

Dopo nove partite il quadro dell'organico è abbastanza chiaro e il 4/6 in Europe Cup non deve ingannare data la qualità delle avversarie. Serve almeno un nuovo innesto e la pausa del campionato può essere sfruttata in questo senso. Il Banco ha limiti di personalità, perché eccetto Buie e Thomas (e in parte Vincini) gli altri giocatori hanno rendimento troppo discontinuo, soprattutto nei momenti importanti. La lacuna più vistosa è in cabina di regia per l'enorme differenza di rendimento tra Buie e Zanelli, acuita dal fatto che né Johnson né Beliauskas hanno le caratteristiche per dare una mano al play. Da Trapani viene dato in uscita Cappelletti, ma verso Livorno in A2. A Sassari Cappelletti è stato un buonissimo cambio del play: 7,4 punti di media nella prima stagione e 9,4 punti l'anno scorso. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di trovare uno straniero che giochi play-guardia, dal rendimento offensivo abbastanza costante. Non che sia l'unica lacuna, ma appare la più urgente da sistemare.

RIPRODUZIONE RISERVATA