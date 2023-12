Dinamo, un’Olimpia da bere 

Sassari. Golia è tornato gigantesco nelle ultime quattro stagioni e il David biancoblù lo ha abbattuto solo una volta in 14 confronti. Sarà l'arrivo del pragmatico coach Messina, sarà l'accresciuto divario economico e anche tecnico tra i due club, fatto sta che se nel quinquennio 2014-2019 la sfida era equilibratissima e incerta, quella di domani a mezzogiorno (PalaSerradimigni) ha il pronostico tutto per l'Armani Milano.

Eurolega

Questo nonostante l'Olimpia di quest'anno sia in crisi: ha già quattro sconfitte nelle prime nove giornate della Serie A (l'ultima contro Pistoia) come non accadeva dalla stagione 2008/2009 e giovedì ha perso, contro lo Zalgiris Kaunas, la sesta partita in Euroleage. Difficile ipotizzare una terza sconfitta di fila, per una corazzata che dopo l'addio di Rodriguez ha problemi in regia e sembra giocare al di sotto delle proprie potenzialità. Ma ha comunque una rosa super. Basta nominare solo gli italiani: Bortolani, Tonut, Melli, Ricci, Flaccadori e Caruso.

Le dichiarazioni di Bucchi

Il tecnico Piero Bucchi (un ex) presenta così la partitissima: «Quelle con Milano sono sfide stimolanti e avvincenti , loro stanno avendo alti e bassi, noi abbiamo lavorato bene in settimana e dobbiamo farci trovare pronti per sfruttare le nostre occasioni. Abbiamo bisogno di punti, come loro del resto. Sappiamo che se sono in giornata possono fare grandi partite considerato il potenziale altissimo, però come sta dicendo il campionato, nessuna gara è scontata».

Le chiavi del match: «La circolazione di palla perché difficilmente ci verrà concessa la prima opzione offensiva, dovremo essere lucidi evitando forzature e avere tanta pazienza per trovare il tiro migliore possibile. In difesa sarà indispensabile stare compatti e dovremo produrre un extra sforzo, perché loro hanno talento e tanti chili».

Diop e Whittaker

Ancora fuori il pivot Ousmane Diop, operato al menisco di un ginocchio. Un fatto è certo: se non riprende ad allenarsi almeno parzialmente la settimana prossima, significa che il suo rientro avverrà dopo metà dicembre e quindi il Banco di Sardegna rischia di giocare la sfida cruciale contro il Brindisi con il solo Gombauld dentro l'area.

Incertezza sul play Whittaker, peraltro in odore di taglio: potrebbe riprendere ad allenarsi, ma è anche stato dieci giorni a casa con l'influenza per un virus e quindi è difficile capire se sia in grado fisicamente di stare in campo in una partita che si preannuncia dura e intensa. E' un circolo vizioso: se Whittaker non sta bene è difficile trovargli una sistemazione e quindi ingaggiare un nuovo play straniero.

