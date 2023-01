Dinamo, uno spa...Reggio 

Sassari. La gara spartiacque della stagione è quella di domenica a Reggio Emilia. Perderla significa venire coinvolti nella lotta alla retrocessione, dato che scendono in A2 le ultime due. Solo nella stagione d'esordio in serie A (2010/11) Sassari aveva 10 punti ed era a +2 sul penultimo posto. Con alcune differenze: la prima Dinamo aveva la determinazione e l'entusiasmo della matricola che non vuole essere una meteora, aveva un leader come Travis Diener e un trascinatore come James White capace di andare spesso oltre i 20 punti e oltre. Oggi invece è una Dinamo senza un leader emotivo e che per mentalità di dirigenza, squadra e ambiente non è abituata a lottare per la salvezza. Quindi, se coinvolta nella bagarre, potrebbe entrare in crisi.

Vittoria o salvezza

Il match di domenica va affrontato col sangue agli occhi, che è uno gradino più su rispetto all'impegno, mai mancato da parte del gruppo e del tecnico. La gara contro Reggio Emilia va considerata come uno spareggio. Ci vogliono cattiveria difensiva, voglia di buttarsi su ogni pallone come fosse decisivo. Perdere significa rilanciare il fanalino di coda (ha appena battuto Pesaro) oltre che spegnere definitivamente quelle flebilissime speranze di accedere alla Final 8 che lascia ancora la matematica, a patto di battere Reggio Emilia e Brindisi con le contemporanee sconfitte di Trento e altri sei-sette risultati a incastro delle concorrenti dirette.

I limiti

La realtà odierna dice che la squadra di Bucchi è migliorata in difesa, più compatta, ma non riesce ad andare oltre i propri limiti. Oltre all'assenza di un trascinatore, Sassari è scarsamente pericolosa dentro l'area coi pivot Stephens e Diop, che fanno tanti blocchi, ricevono qualche passaggio su pick and roll , catturano qualche rimbalzo offensivo, ma non rappresentano un pericolo costante. Di conseguenza si vede poco o nulla il gioco dentro/ fuori. La squadra non ha soltanto perso Bilan che creava gioco dal post basso e condizionava le difese, ma non ha neppure un’ala come Burnell che si prendeva il 70% delle conclusioni in avvicinamento a canestro, mentre Jones (tiratore superiore) e lo stesso Treier tirano molto da fuori. Ecco allora che l'unica vera variazione diventano le penetrazioni di Robinson e Dowe (stranamente poco utilizzato dal coach Bucchi) al di là di qualche taglio episodico degli esterni.