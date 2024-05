Dinamo, uno show con tanti rimpianti 

Dinamo Sassari 95

Pall. Reggiana 63

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 10 (3/4, 1/2, 6 r.), Treier 3 (1/2 da tre, 1 r.), Dore 6 (2/4 da tre), Tyree 17 (1/3, 5/8), Kruslin 9 (3/7, 1 r.), Raspino ne, Gandini (1 r.), Diop 9 (3/3, 1/1, 1 r.), Gombauld 12 (5/6, 10 r.), McKinnie 22 (7/7, 2/2,6 r.), Jefferson 5 (1/1, 1/2), Charalampopoulos 2 (1/2, 0/1, 2 r.). All. Markovic

Unahotels Reggio Emilia : Weber 8 (2/4), Bonaretti ne, Cipolla 7 (2/4, 1/4), Galloway 12 (3/6, 1/4, 3 r.), Faye 10 (5/7, 2 r.), Smith ne, Uglietti, Atkins 11 (3/8, 1/1, 6 r.), Black 4 (1/2, 5 r.), Vitali 2 (1/3, 0/2, 5 r.), Grant 6 (0/3, 1/3, 5 r.), Chillo 3 (0/1, 1/6, 3 r.). All. Priftis

Arbitri : Paternicò, Paglialunga e Marziali.

Parziali : 22-17; 46-27; 66-41

Note : Tiri liberi: Sassari 5/9; Reggio Emilia 14/20. Percentuali di tiro: Sassari 37/56 (16/29 da tre, ro 5 rd 26); Reggio Emilia 22/58 (5/20 da tre, ro 12 rd 17).

Sassari. La vittoria del rimpianto. La Dinamo surclassa una Reggio Emilia non agguerritissima: 95-63. Termina insieme a Tortona e Napoli, ma è decima perché con entrambe ha lo 0-2 negli scontri diretti. A una vittoria dai playoff mancati per la seconda volta. «Per fortuna è finito il campionato» era scritto su uno striscione esposto dal Commando che sopra recava «Maglia, città e tifosi non avete rispettato».

Recriminazioni

A dire il vero sarebbe stato meglio che il campionato continuasse coi playoff, proprio perché la Dinamo targata Markovic (ha chiuso con 7 vittorie e 6 sconfitte) ha dimostrato che giocando con la testa giusta poteva agguantare i playoff.

A ogni modo alla fine della partita il PalaSerradimigni ha applaudito i giocatori. Per molti di loro è stato un addio, non un arrivederci. Solo Cappelletti e Bendzius hanno il contratto per il 2025, come il coach Markovic e il gm Pasquini che domani parlerà in conferenza stampa e potrebbe anticipare qualcosa sulla stagione della ricostruzione tecnica e del rilancio in campionato, ma non nelle coppe europee che probabilmente non verranno disputate.

Dominio e addii

Cenni di cronaca- Sulla gara davvero poco da dire: illusorio (per Reggio Emilia) 8-12 al 6’ e poi break sassarese di 19-0 tra la fine del primo quarto e gran parte del secondo, con i cambi particolarmente ispirati. Cappelletti ha smazzato 15 assist. McKinnie ha ribadito di avere buoni numeri nelle gare dove la difesa avversaria non morde tantissimo. Gombauld meriterebbe la conferma, perché ha qualità e può crescere, ma ha anche molto mercato in Francia. La gara? Dal 42-20 dal 18’ non c’è stata proprio più partita.

Nel finale doppio ingresso: Gandini, 39 anni, alla sua ultima gara in carriera, e Dore, 18 anni che ha piazzato due triple dopo due errori, dimostrando talento e personalità.

