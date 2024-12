Dinamo, un’altra volata vincente 

Basket Cremona 65

Dinamo Sassari 80

Vanoli Cremona : De Martin ne, Willis 2 (1/2, 0/5 da tre), Jones 7 (2/4, 1/4), Davis 11 (3/4, 1/5), Conti 5 (1/1 da tre), Zampini 3 (1/2, 0/2), Nikolic 2 (1/3, 0/1), Poser 4 (2/3), Lacey 5 (1/2, 1/3), Dreznjak 22 (3/5, 4/7), Owens 4 (2/4, 0/2). All. Cavina.

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 11 (0/3, 3/4), Bibbins 18 (2/3, 4/8), Piredda ne, Trucchetti ne, Halilovic 9 (4/8), Fobbs 3 (0/3, 1/2), Tambone 8 (1/1, 2/3), Veronesi 3 (0/1, 1/4), Bendzius 13 (2/3, 3/5), Vincini ne, Renfro 9 (4/4), Gazi 6 (3/3, 0/2). All. Markovic.

Arbitri : Mazzoni, Bongiorni e Boscolo Nale.

Parziali : 24-15, 44-40, 54-54.

Note . Percentuali di tiro: Cremona 24/59 (8/30 da tre); Sassari 30/57 (14/28 da tre). Tiri liberi: Cremona 9/13; Sassari 6/10. Rimbalzi: Cremona 10 off 20 dif (Lacey e Owens 5); Sassari 9 off 25 (Halilovic 8).

Dai 24 punti presi nel disastroso primo quarto, ai 21 concessi nella terza e ultima frazione. Basta questo dato per indicare la metamorfosi di una Dinamo che espugna Cremona 80-65 dopo un avvio choc, coi padroni di casa avanti 16-2. Archiviata definitivamente la pratica salvezza (+8 sui lombardi di Cavina che occupano il penultimo posto) resta ancora valida la domanda di ammissione alla Final8 di Coppa Italia. La squadra sassarese sembra avere acquisito costanza di rendimento, almeno contro le avversarie di basso e medio livello. Un altro dato indicativo: per la prima volta il Banco ha vinto il confronto a rimbalzo: 34-30. Del resto Owens e Poser sono davvero leggerini e Renfro ha brillato.

Gazi e Markovic

Positivo il debutto della guardia cipriota-turca Gazi, utilizzata anche da ala piccola: tanto arrosto pur in un giocatore di complemento. Markovic lo ha fatto giocare 19 minuti, spazio che si sognava al Fenerbahçe. Sul match, il tecnico della Dinamo ha dichiarato: «Cremona è una squadra complicata da battere, abbiamo fatto uno step in difesa e poi nell'ultimo quarto abbiamo giocato in attacco come sappiamo».

Cenni di cronaca

Parte malissimo la Dinamo: Bendzius si prende 5 punti da Dreznjak, tre palle perse di squadra e Owens schiaccia per il 16-2 al 4'. Triplo cambio e pur finendo a -15 per un attimo il Banco inizia a ribattere come intensità con le bombe di Cappelletti e le due recuperate con contropiede di Gazi, sul parquet pure quando c'è il doppio play. Gara cambiata, Bendzius cambiato (tre bombe) e il Banco arriva a -2 con la terza tripla di Cappelletti. Il 9/14 dall'arco della Dinamo è la chiave della rimonta. Al rientro dopo l'intervallo quasi tre minuti di palle perse ed errori grossolani. La sblocca Bendzius, Bibbins la pareggia con l'arresto e tiro, Halilovic ruba e va a schiacciare per il primo sorpasso: 48-50 al 27'. Nell'ultimo quarto ancora tre minuti di errori e poi si riprende a segnare e le triple italiane (Veronesi e Tambone) portano il Banco a +5 al 35'. Renfro e Bibbins la chiudono in scioltezza.

