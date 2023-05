Dinamo, un’altra serata pazzesca 

Dinamo 80

Reyer 69

Sassari : Jones 15 (3/4, 2/5, 3 r.), Robinson 5 (1/1, 1/6, 2 r.), Dowe 10 (3/6, 0/3, 4 r.), Kruslin 6 (2/6 da tre, 3 r.), Devecchi ne, Treier 4 (2/4, 0/1, 3 r.), Chessa ne, Stephens 7 (3/5, 4 r.), Bendzius 8 (2/5 da tre, 5 r.), Gentile 14 (4/6, 2/3, 3 r.), Raspino 2 (1/1, 0/2, 5 r.), Diop 9 (2/3, 0/1, 7 r.). All. Bucchi.

Venezia: Tessitori 11 (3/7, 1/4, 10 r.), Spissu 15 (3/5, 2(8, 4 r.), Parks 9 (2/7, 1/4, 1 r.), Bramos 5 (1/2, 1/2), Moraschini 5 (1/4 da tre, 2 r.), De Nicolao 2 (0/1 da tre, 1 r.), Granger (0/5, 0/22 r.), Chillo ne, Brooks (0/3, 4 r.), Willis 15 (4/5, 1/2, 4 r.), Watt 2 (1/3, 5 r.), Mokoka 5 (1/3, 1/4, 1 r.). All. Spahjia

Arbitri : Begnis, Martolini e Quarta.

Parziali : 20-18; 41-35; 65-49.

Note : usciti per falli Kruslin al 37'31" (77-62). Tiri liberi: Sassari 14/22; Venezia 15/16. Percentuali di tiro: Sassari 28/62 (10/31 da tre, ro 11 rd 32); Venezia 23/71 (8/31 da tre, ro 15 rd 24).

La nona sinfonia consecutiva in casa è quella che porta la Dinamo sul 2-1 nella serie. La squadra sassarese vince in maniera simile a gara-due, con un'accelerata nel terzo quarto firmata questa volta da Jones. Domani sera i biancoblù hanno la possibilità di conquistare la semifinale, sospinti dal pubblico del PalaSerradimigni, che ha ritrovato entusiasmo e calore. Gara completamente diversa da parte di Venezia che ha coperto meno il tiro da tre, tanto che alla fine del primo tempo più triple tentate (18 ma solo 5 a segno) che tiri da due, dove però Sassari è stata precisissima: 8/11. Sfida però simile nell'approccio difensivo da parte dei biancoblù. È vero che Venezia ha creato qualche preoccupazione col pressing finale, scendendo a -9, ma il Banco ha avuto anche 21 punti di vantaggio e soprattutto ha mostrato di avere energia come collettivo a differenza della Reyer.

La cronaca

Questa volta Venezia lascia più spazio al tiro da tre: ne approfitta Bendzius che si sblocca (10-6 al 4') ma gli altri non sono altrettanto precisi e Venezia riesce a correre in contropiede, trascinata da Willis: 13-14 al 7' con l'aiuto dell'ex Spissu. Coach Bucchi finisce il primo quarto col secondo quintetto. La Reyer sembra poter andare via (22-27) ma un controbreak firmato da Diop e Robinson riconsegna il vantaggio al Banco che va al riposo sul +6 grazie al tap-in sulla sirena di Robinson. Nove giocatori a segno sui dieci utilizzati, nel terzo quarto si accende Jones (12 punti quasi consecutivi) e +20 al 25'. Gli ex Spissu e Tessitori impediscono alla Reyer di affondare e promuovono persino la rimonta nel finale, ma ormai è troppo tardi.

