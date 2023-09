Dinamo, una serata di gala   

Se rata di Champions al Palazzetto dello Sport di Carbonia. Per la prima giornata del Trofeo Miners Cup si affrontano alle 20 la Dinamo Banco di Sardegna e il Peristeri Atene, formazioni che disputano la coppa Fiba più importante. L’evento organizzato dal Comune di Carbonia insieme alla scuola basket Miners di Carbonia servirà alla squadra sassarese come prova generale in vista del campionato che si apre domenica 1° ottobre al PalaSerradimigni col match contro il Napoli.

In campo

Il coach Bucchi ha avuto finora risposte molto positive da un gruppo privo di tre stranieri del quintetto base. Da capire se almeno uno fra la guardia statunitense Tyree e l'ala greca Charalampopoulos può riprendere cautamente a fare qualche minuto in campo. Lunghissima invece l'assenza del lituano Bendzius, operato a un tendine d'Achille. Per la sua sostituzione, da ieri notte è ufficiale il nome di Alfonzo McKinnie, ala statunitense di 31 anni, 201cm di altezza, che nella Nba ha giocato con Los Angeles Lakers, Golden State e Cleveland. Nella stagione passata era nella G-League dove ha sfiorato i 14 punti di media con 5 rimbalzi. Ancora oggi comunque la Dinamo avrà rotazioni ridotte contro il Peristeri Atene che ha acquistato credibilità da quando il coach è Spanoulis, fuoriclasse dell'Olympiakos. Volto notto nelle fila della formazione greca è quello di Joe Ragland, ex Milano e Cantù, mentre Renfro e Hands vengono dal Paok, avversaria di Champions.

Intanto ieri due Lba awards per la società biancoblù: Ousmane Diop come giocatore più cresciuto (Most Improved Player) e l'ufficio stampa Dinamo come Best Digital Project.

