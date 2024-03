Dinamo, una sconfitta “doppia” 

AQUILA TRENTO 87

DINAMO SASSARI 76

Dolomiti Energia Trentino : Hubb 21 (2/4, 5/8), Alviti 8 (1/1, 2/4, 2 r.), Niang 6 (3/4, 5 r.), Conti (1 r.), Forray 5 (1/6, 1/3, 2 r.), Cooke 3 (1/1, 4 r.), Diarra ne, Biligha 10 (4/8, 0/1, 4), Grazulis 14 (3/5, 2/2, 6 r.), Mooney 11 (1/3, 3/8, 5 r.), Baldwin 9 (2/4, 1/4, 4 r.). All. Galbiati.

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 17 (6/8, 0/2, 4 r.), Treier ne, Tyree 20 (6/12, 1/4, 3 r.), Kruslin 5 (1/4, 1/2, 5 r.), Raspino ne, Gandini ne, Gentile 3 (1/3, 0/4, 1 r.), Diop 10 (4/7, 0/1, 4 r.), Gombauld 10 (4/7, 5 r.), McKinnie 3 (1/1, 0/1, 3 r.), Jefferson (0/1 da tre), Charalampopoulos 8 (2/3, 1/5, 5 r.). All. Markovic.

Arbitri : Mazzoni, Bongiorni e Dori.

Parziali : 28-15; 43-32; 67-53.

Note . Tiri liberi: Trento 9/10; Sassari 17/19. Percentuali di tiro: Trento 32/66 (14/30 da tre, ro 9 rd 25); Sassari 28/45 (3/20 da tre, ro 13 rd 23).

L’Aquila Trento corre e trotterella, ma soprattutto segna da tre, Sassari un po' corre, un po' cammina, ma soprattutto ha mani gelide da fuori. La sconfitta sul campo della Dolomiti Energia è pesante (87-76) non tanto perché impedisce il poker di vittorie consecutive, quanto perché consente a una concorrente ai playoff scudetto di andare avanti e guadagnarsi il saldo attivo negli scontri diretti, dal momento che i biancobù all'andata avevano vinto di 7 lunghezze. E in più c'è l'ansia per l'infortunio a Jefferson, uscito dopo soli 5 minuti dolorante a un piede e mai più rientrato. Senza la regia e i canestri da tre di Jefferson è stata una rincorsa continua, dopo il 15-4 iniziale. Una rimonta frustrata dalle pessime percentuali da oltre l'arco: al 28' era la miseria di 1/12. Nell'ultimo quarto Charalampopoulos ha sbagliato tirando da solo per due volte la tripla del -6 e Cappelletti addirittura quella del -4 al 38' dopo il tap-in dell'indomito Diop. Dopo quell'errore coach Nenad Markovic è apparso sconsolato.

Parla il coach

Lo stesso tecnico macedone alla fine ha detto: «Complimenti a Trento perché ha giocato un'eccellente partita, sono stati aggressivi, solidi, ci hanno messo in difficoltà, noi non siamo stati abbastanza continui per riuscire a rientrare. Non abbiamo avuto abbastanza energia: due metri dietro, due secondi dopo, abbiamo fatto anche delle buone cose ma troppo poco per rimontare», ha concluso.

RIPRODUZIONE RISERVATA