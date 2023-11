Dinamo, una sconfitta che sa di vittoria  

Szekszard 83

Sassari 72

Tarr Ksc Szekszard: Theodorean, Horvath 9, Stanacev 5, Manyoky 10, Krnjic 6, Monroe 14, Arvai ne, Boros 14, Westbeld 23, Szucs, Holcz 2, Dudasova ne. All. Dokic

Banco di Sardegna Sassari: Raca 30, Carangelo 19, Carta ne, Toffolo, Crudo, Kaczmarczyk 6, Hollingshead 6, Joens 9, Bebbu ne, Togliani 2.All. Restivo

Arbitri: Jovanic (Bos), Izak (Slo) e Mikulic (Cro)

Parziali: 17-24; 41-41; 61-55.

Note: tiri liberi Szekszard 6/7; Sassari 13/18. Percentuali: Szekszard 36/67 (5/19 da tre, ro 9 rd 26); Sassari 25/61 (9/26 da tre, ro 11 rd 21).

Una sconfitta che vale quanto una vittoria. In Ungheria la Dinamo Women cede al Szekszard ma salva la differenza canestri (all'andata aveva vinto di 16) e quindi anche il secondo posto. La squadra sassarese affronterà quindi la terza classificata di un altro girone nel Last 32 di Eurocup femminile. Partita che la Dinamo ha approcciato benissimo (8-0 dopo 2'). Si è fatta raggiungere e superare ma ha comunque chiuso il quarto a +7, trascinata da Raca e Carangelo. La difesa ungherese spigolosaha consentito di rimettere in equilibrio la sfida. Szekszard è scappato nel terzo quarto: 57-46 al 26', vale a dire solo +5 per Sassari nel computo della doppia sfida.

A salvare la differenza canestri ci hanno pensato una Raca da record (30 punti) una Carangelo dall'orgoglio infinito e la guerriera Toffolo, decisiva a tuttocampo.

