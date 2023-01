Dinamo, una prova di forza 

DINAMO SASSARI 111

nuova b. BRINDISI 93

Banco di Sardegna SS : Jones 15 (3/7, 3/6, 4 r.), Robinson 8 (1/3, 2/3, 4 r.), Dowe 15 (5/7, 1/3, 4 r.), Kruslin 16 (1/2, 4/7, 3 r.), Devecchi, Treier 9 (5/6, 0/2, 6 r.), Chessa ne, Stephens 6 (3/4, 5 r.), Bendzius 20 (2/4, 4/5, 6 r.), Gentile 15 (1/3, 3/3), Raspino, Diop 7 (3/6, 5 r.). All. Bucchi.

Happy Casa Brindisi : Etou 4 (2/2, 3 r.), Burnell 15 (3/5, 3/4, 1 r.), Reed 20 (10/14, 0/2, 1 r.), Bowman 8 (2/4, 1/4, 1 r.), De Donno ne, Mascolo 6 (2/8, 5 r.), Bocevski ne, Mezzanotte 12 (2/3, 2/3, 1 r.), Riismaa 3 (0/1, 1/3), Bayehe 4 (1/2), Perkins 21 (7/14, 7 r.), Dixon (1 r.). All. Vitucci.

Arbitri : Mazzoni, Bongiorni e Capotorto.

Parziali : 27-23; 51-46; 88-70.

Note . Tiri liberi: Sassari 12/16; Brindisi 14/19. Percentuali di tiro: Sassari 41/71 (17/29 da tre, ro 16 rd 27); Brindisi 36/69 (7/16 da tre, ro 8 rd 13).

Sassari. Happy PalaSerradimigni. Si diverte il pubblico, soprattutto nel secondo tempo, quando la Dinamo difende forte e accelera toccando addirittura i 100 punti a quasi sette minuti dal termine. Finisce 111-93 una partita che solo nel primo tempo vede due squadre in campo, perché poi il dominio sassarese è a tratti persino imbarazzante. Dopo la bella prova di Reggio Emilia, un’altra vittoria convincente. Con tutti i giocatori coinvolti, anche in attacco. Il rimpianto è che il girone d'andata si chiude con Sassari fuori dalla Coppa Italia proprio per la gara persa all’overtime con Brescia. Comunque il Banco è in corsa per i playoff scudetto.

Le alternative

Il coach Piero Bucchi commenta: «Penso che il pubblico si sia divertito, in particolare nel secondo tempo quando abbiamo aumentato di due tacche l’intensità in difesa e giocato in velocità con quel break vistoso. Anche oggi eravamo al completo e questo si vede anche nel rendimento perché ci dà alternative che prima non avevamo».

In giornata sarà valutato meglio l'infortunio muscolare che ha bloccato Robinson nel secondo tempo. Ci si augura sia un problema risolvibile nel giro di massimo un paio di settimane.

La tattica e la svolta

Nel primo quarto due idee di basket a confronto: la Dinamo di Bucchi (che da ex anche l’anno scorso vinse largamente) utilizza le triple, 6/9 per prendere un piccolo vantaggio: +6 in diversi momenti. Brindisi invece attacca il ferro con tutti i giocatori e non tira mai da oltre l’arco, ma dopo il 16-16 del 6’ con Perkins e Reed, perde di vista il Banco. Anche perché Sassari domina a rimbalzo. Dopo l’intervallo l’ex Burnell segna due triple e porta al primo sorpasso: 55-56 al 23’. Resterà anche l’unico. La Dinamo difende su tutti gli uno contro uno, recupera palla e gioca in velocità. Il break di 13-0 scalda i tifosi e decide la partita. Da quel momento c’è una sola squadra in campo, che fa luccicare gli occhi al pubblico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata