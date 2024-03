Dinamo, una nuova realtà 

Sassari. In una realtà alternativa ma possibile a fine febbraio, la Dinamo figura terzultima insieme a Treviso, con soli 2 punti di vantaggio su Pesaro e 4 su Brindisi alla quale deve pure rendere visita. Quella Dinamo in piena bagarre per non retrocedere ha perso tutte e tre le partite contro le prime tre del campionato, come quasi tutti si aspettavano.

Filotto e salvezza

Nella realtà che vivono squadra e tifosi, il Banco targato Markovic ha fatto un clamoroso en plein battendo Virtus Bologna, Venezia (al taliercio) e Brescia e si trova a +8 da Pesaro, che ha battuto di 10 punti in trasferta e deve ricevere subito dopo la gara esterna di Brindisi, avversaria sconfitta di appena 3 punti, ma sulla quale vanta comunque un rassicurante +10 in classifica. Rassicurante perché mancano soltanto sette giornate. La salvezza matematica ancora non c’è, arriverà tra due turni se in una delle prossime due trasferte (Trento e Brindisi) la squadra sassarese ottiene almeno un colpaccio.

Verso la postseason

Le prime quattro sono irraggiungibili, visto che la quarta è Milano con 30 punti. Il distacco da Reggio Emilia è di 4 lunghezze ma in trasferta Gentile e compagni hanno rimediato un pesante -18. Meno proibitivo il sesto o il settimo posto, distante appena 2 punti. Gli scontri diretti con Pistoia sono in parità ma i biancoblù hanno saldo di +33, mentre contro Napoli si sono fatti battare in casa (-21) e devono andare a giocare ai piedi del Vesuvio.

Scontri diretti

L'ottava posizione è a oggi una lotta a quattro con Tortona, Scafati e Trento. Ecco la situazione degli scontri diretti. Contro Tortona è stata doppia sconfitta. Contro Trento vittoria a Sassari (+7) e ritorno in Trentino. Contro Scafati successo al PalaSerradimigni risicato (+3). Situazione quindi poco favorevole, a meno che la Dinamo non faccia i colpacci proprio a Trento e Scafati, guadagnandosi un inestimabile 2-0 nei confronti diretti.

Regole e letture

Le chiavi della trasformazione del Banco sotto la guida di Markovic sono due: una preparazione accurata alle partite con regole ben precise da seguire e la capacità di leggere le situazioni che si vengono a creare. Due esempi riferiti alla gara contro Brescia: l'utilizzo del pick and roll contro Bilan che non è rapidissimo nel rientrare dopo l'aiuto, tanto che Brescia è andata meglio col più leggero e agile Akele; la marcatura su della Valle (soprattutto di Kruslin) che lo ha tenuto fuori dalla partita per un tempo, innervosendolo e facendolo rendere ben al di sotrto del suo standard.

Alti e bassi

Un dato importante è poi il numero di palle perse inferiore rispetto al passato: da 15 a 11 di media nelle ultime tre gare. Altrettanto importante la capacità di Markovic di intervenire durante le partite con le mosse adeguate. Contro la Virtus Bologna è stato il quintetto piccolo con tre guardie a mettere in crisi l'avversaria, contro Brescia invece è stato determinante il quintetto alto con due ali (Charalampopoulos e McKinnie) e un pivot.

Trascinatori e collanti

Il centro Diop è un leader emotivo: la sua energia a rimbalzo, le stoppate e i tuffi per terra caricano compagni e tifoseria. Tyree è l'uomo delle invenzioni quando serve uscire fuori dai giochi. Jefferson si sta rivelando il killer con le sue triple che decidono la partita: 7/10 contro Bologna, 3/5 contro Brescia.

Il giocatore collante è invece Charalampopoulos, schierato ormai principalmente da “4”, da ala che sa colpire da fuori e da sotto. Il suo score non registra la sua utilità, mentre la permanenza sul parquet, costantemente intorno ai 30 minuti, dà più l'idea di quanto serva a bilanciare i vari quintetti.

