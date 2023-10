Dinamo, una missione impossibile 

Sassari. A Basket City per crescere ancora e diventare squadra. Conta più del risultato, visto poi che domani a Bologna (palla a due alle 20) l’avversaria è la Virtus, capolista insieme a Venezia e Brescia, ma soprattutto formazione che sta battendo chiunque con una media di 17 punti di margine. Il coach Piero Bucchi chiarisce: «Anche se avrà alle spalle due gare di Eurolega ha un roster così profondo da garantirsi una buona prestazione».

Giusto per capire: otto stranieri da ruotare nella serie A italiana e italiani del calibro di Belinelli, Pajola, Abass e Hackett più Mascolo. Manca l’ex Dinamo Polonara, operato la settimana scorsa per un problema fisico. Al suo posto gioca Menalo, ala di 208cm, croato di formazione italiana. La qualità delle avversarie è ancora un discorso relativo per un Banco di Sardegna che solo da due settimane si presenta quasi al completo. «Contiamo di riavere l’ala Raspino la settimana prossima», annuncia il tecnico biancoblù. Domani è una missione impossibile o quasi, a meno che Charalampopoulos, Tyree e McKinnie tirino fuori tutti insieme una grossa prestazione offensiva. Le motivazioni che porta un match contro una simile avversaria possono servire a compensare una condizione fisica ancora imperfetta.

Lavori in corso

Che sia ancora una Dinamo ancora disomogenea nella condizione fisica e nel rendimento lo ha confermato l’andamento del match a Stettino. Coach Bucchi però osserva: «Se in Polonia abbiamo reagito dopo la legnata iniziale, quando siamo andati a -20, vuol dire che la squadra è sana. Avere ridotto il distacco a -8 non è da sottovalutare in Champions, dove le differenze canestri sono importanti». Per il play Alessandro Cappelletti «a questa squadra manca il mese e mezzo di pre-campionato, farlo al completo sarebbe stato importante per una squadra come la nostra che ha fatto tante aggiunte. Stiamo cercando di accorciare i tempi per raggiungere l’intesa, perché conoscersi vuol dire sapere come reagiamo in campo a un errore o a qualcosa di positivo».

Bucchi sta provando col pressing ad avere più intensità difensiva. «È chiaro che riuscire a correre significa avere tiri più facili e sfruttare meglio le caratteristiche di molti giocatori della squadra», chiude Cappelletti, «ma dobbiamo lavorare molto sul sistema difensivo per stoppare gli avversari e poi ripartire».

