Dinamo, un risveglio tardivo 

DINAMO SASSARI 81

AQUILA TRENTO 84

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 14 (3/4, 2/4), Bibbins 20 (1/3, 4/9), Halilovic 10 (5/8), Fobbs 6 (1/4, 1/3), Tambone 2 (0/1 da tre), Veronesi (0/1, 0/1), Bendzius 14 (4/6, 1/3), Sokolowski 9 (¾, 1/7), Renfro 6 (3/4), ne Trucchetti, Udom e Vincini. All. Markovic

Dolomiti Energia Trentino : Ellis 8 (1/6, 2/4), Cale 11 (3/4, 1/1), Ford 15 (4/6, 1/2), Pecchia 6 (3/4, 0/2), Niang 5 (1/2, 1/1), Forray 5 (1/1, 1/1), Mawugbe 7 (3/4), Lamb 18 (1/3, 3/10), Bayehe 3 (1/1 da tre), Zukauskas 6 (0/1, 2/2). All. Galbiati

Arbitri : Lo Guzzo, Galasso e Lucotti

Parziali : 19-26, 38-46, 59-69.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 29/62 (9/28 da tre), Trento 29/58 (12/24 da tre) . Tiri liberi: Sassari 14/17, Trento 14/19. Rimbalzi: Sassari 8 off 21 dif (Bendzius 7), Trento 9 off 26 dif (Pecchia e Lamb 7). Fallo tecnico: Cale al 6’. Usciti per falli: Tambone al 37’ (70-74).

Ancora una volta deve finire sotto malamente (-16 al 26') per reagire. Ancora una volta la rimonta è incompleta. Trento sbanca il PalaSerradimigni e continua a guidare il campionato a punteggio pieno: 5/5. La Dinamo invece è 1/5 e sta poco tranquilla.

Incostanza

Gara che ha riproposto la solita incostanza. Il Banco si è affidato troppo al tiro da tre punti nel primo tempo (17 tiri contro i 15 da due) mentre Trento ha dimostrato come si gioca dentro e fuori muovendo bene la palla e senza neppure ricorrere ossessivamente al pick and roll. Dal 51-67 del 26' la grande reazione, con Bibbins a costruire per sé, mentre la coralità si è vista più in difesa, finalmente dura come è nella testa del coach Nenad Markovic.

Le dichiarazioni

Lo stesso tecnico ha poi detto: «È vero, Trento ha dettato il ritmo e noi in difesa non abbiamo fatto neppure fallo per impedire che si esaltassero anche i giocatori che non sono tiratori. Reagiamo quando siamo sotto e questo ci porta a spendere tante energie nella rimonta». Il play Justin Bibbins osserva: «Abbiamo degli sprazzi dove giochiamo un buon basket. Ripartiamo da lì. Il campionato è lungo e dobbiamo lavorarci su, non abbattiamoci».

Cenni di cronaca

Tre triple della Dinamo per l’avvio da 9-5, poi a Trento basta cambiare tre giocatori per rivoltare il match: 13-23 al 9’ con 7 punti di fila del play Ford. Sassari fatica a costruire tiri dentro l’area e deve affidarsi alle fiammate dei tiratori: finisce anche a -13 prima che Bibbins si metta in proprio, così come Cappelletti, però manca il gioco corale e così il 59-69 è persino buono rispetto al -16 toccato al 26’. Nell’ultimo quarto meno schemi e più “cazzimma” sia in difesa sia in attacco, la Dinamo arriva anche a -2 nei minuti finali ma non effettua mai il tiro del pareggio o del sorpasso e Trento non sbaglia le azioni decisive.

