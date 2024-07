Dinamo, un avvio di fuoco 

Sassari. Un girone d'andata con le più forti in trasferta, a iniziare dai campioni d'Italia di Milano. Il sorteggio del calendario non ha certo reso semplice il cammino della Dinamo per reinserirsi nella Final 8 di Coppa Italia dopo esserne rimasta fuori nella stagione passata. Il quindicesimo campionato consecutivo in serie A si aprirà al PalaSerradimigni per i biancoblù allenati da Nenad Markovic. Avversaria morbida, almeno sulla carta: Scafati, formazione che come Sassari è stata rivoluzionata in sede di mercato.

Le sfide che contano

Dal secondo turno iniziano i big match: prima a Milano, dove ha firmato il centro Ousmane Diop, dopo tre stagioni da protagonista col Banco di Sardegna. Al terzo turno c'è Napoli, la rivelazione della stagione passata che ha vinto la Coppa Italia e proporrà un altro ex freschissimo: l'ala Kaspar Treier. Viaggio a Brescia che di ex ne propone addirittura tre, perché al centro Miro Bilan e all'ala Jason Burnell ha aggiunto la guardia Chris Dowe. Di nuovo in casa con Trento e poi trasferta a Tortona che ha allestito un organico di dodici giocatori validi, giusto per far capire quali siano le ambizioni.

Dicembre casalingo

Passato il tour de force inizia un calendario quasi normale, ma la Dinamo è sempre fuori casa quando si tratta di incrociare le più quotate: Virtus Bologna, Venezia e la neopromossa e ambiziosissima Trapani (c'è l'ex Stefano Gentile). Solo Cremona è squadra da parte destra del tabellone, ma è allenata dall'ex Demis Cavina che ha in Trevor Lacey (a Sassari nel 2016/17) uno dei leader. La particolarità è che nel mese di dicembre tre partite su cinque saranno disputate al PalaSerradimigni.

Tenuto conto che anche nel campionato passato per disputare la Coppa Italia bisognava avere un saldo positivo, con almeno 8 vittorie in 15 partite, si può capire quanto sarà complesso strappare il pass per Torino, che ospiterà la Coppa Italia dal 12 al 16 febbraio. La stagione regolare di serie A si chiuderà l'11 maggio sul campo della neopromossa Trieste.

Il calendario

1ª giornata (29-9-24): Dinamo- Scafati. 2ª giornata (6-10-24): Milano-Dinamo. 3ª giornata (13-10-24): Dinamo-Napoli. 4ª giornata (20-10-24): Brescia- Dinamo. 5ª giornata (27-10-24): Dinamo-Trento. 6ª giornata (3-11-24): Tortona-Dinamo. 7ª giornata (10-11-24): Dinamo- Pistoia. 8ª giornata (17-11-24): Bologna-Dinamo. 9ª giornata (1-12-24): Dinamo-Trieste. 10ª giornata (8-12-24): Venezia- Dinamo. 11ª giornata (15-12-24): Dinamo-Reggio Emilia. 12ª giornata (22-12-24): Dinamo-Tre- viso. 13ª giornata (29-12-24): Cremona-Dinamo. 14ª giornata (5-1-25): Dinamo-Varese. 15ª giornata (12-1-25): Trapani- Dinamo. 16ª giornata (19-1-25): Napoli-Dinamo. 17ª giornata (26-1-25): Dinamo-Bologna. 18ª giornata (2-2-25): Scafati- Dinamo. 19ª giornata (9-2-25): Dinamo-Milano. 20ª giornata (2-3-25): Reggio Emilia-Dinamo. 21ª giornata (9-3-25): Dinamo- Venezia. 22ª giornata (16-03-25): Treviso-Dinamo. 23ª giornata (23-3-25): Dinamo- Cremona. 24ª giornata (30-3-25): Dinamo-Trapani. 25ª giornata (6-4-25): Pistoia- Dinamo. 26ª giornata (13-4-25): Dinamo-Tortona. 27ª giornata (19-4-25): Varese-Dinamo. 28ª giornata (27-4-25): Trento- Dinamo. 29ª giornata (4-5-25): Dinamo-Brescia. 30ª giornata (11-5-25): Trieste-Dinamo.

