Dinamo, un arrivederci amaro 

Dinamo Sassari 77

Vanoli brescia 96

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 9 (3/7, 1/2), Bibbins 14 (5/6, 1/5), Weber 16 (8/11, 0/2), Casu 2 (0/1), Trucchetti, Fobbs 13 (6/6, 1/2), Tambone (0/2, 0/2), Veronesi 3 (0/2, 1/2), Vasselli, Bendzius 13 (5/9, 1/5),Vincini 7 (3/7), Gazi ne. All. Bulleri 6

Vanoli Brescia : Bilan 11 (4/7), Ferrero 3 (1/1 da tre), Dowe 11 (1/3, 3/5), Della Valle 22 (1/1, 5/11), Burnell 15 (6(7, 0/1), Tonelli, Iva- novic 12 (2/3, 2/5), Mobio 15 (3/5, 3/4), Rivers 5 (1/2, 1/2), Cournooh 2 (1/2, 0/2), Pollini. All. Poeta 6,5

Arbitri : Attard, Bettini e Marziali.

Parziali : 28-20, 42-48, 61-72.

Note- Percentuali di tiro: Sassari 34/71 (5/20 da tre); Brescia 34/62 (15/31 da tre). Tiri liberi: Sassari 4/7; Brescia 13/16. Rimbalzi: Sassari 7 off 21 dif (Fobbs 7); Brescia 6 off 30 dif (Burnell 11).

Sassari. Mezza Dinamo non basta per congedarsi dal PalaSerradimigni con una vittoria. Finisce 77-96 con Brescia che resta vicinissima alla coppia di testa Virtus Bologna-Trapani. Il Banco di Sardegna invece viene raggiunto da Treviso e nell'ultima giornata dovrà difendere il decimo posto. «Avremmo voluto salutare il pubblico con un'altra prestazione», ha ammesso il tecnico Bulleri. Chiusura mesta con una squadra priva di ben 5 giocatori: tre lunghi stranieri (Thomas, Renfro e Halilovic) più il lungodegente Udom e Sokolowski, rientrato oltre due mesi fa in Polonia. Situazione davvero strana che aggiunge dubbi a una stagione condotta in maniera bizzarra. E come non bastasse c'è stato anche l'annunciato stop dell'attività del Commando Ultra Dinamo che ha esposto uno striscione: «Anche le cose belle finiscono», e ha spiegato che «dopo 23 anni è arrivato il momento di fermarci. Non una resa, ma una scelta consapevole».

Insomma, il futuro è da impostare nonostante siano già stati bloccati il coach Bulleri e l'americano Thomas più i tre italiani che hanno ancora almeno un anno di contratto: Vincini, veronesi e Tambone. Sicuramente occorrerà maggiore trasparenza e idee più chiare per interrompere il calo che dura da due stagioni e vede Sassari fuori da tutti gli obiettivi europei e italiani.

Cenni di cronaca

Buono l’avvio del Banco, sospinto dalla coppia Bibbins-Weber: 15-10 al 5’ e addirittura +9 all’8’ con tripla di Fobbs. Brescia gode dell'arbitraggio che tutti vorrebbero in trasferta (all'intervallo 9 liberi a 1 per gli ospiti) e nel 2° quarto abbassa il quintetto per adeguarsi ai padroni di casa che fanno scalare diversi giocatori verso l'alto. Le bombe di Mobio avvicinano gli ospiti che sorpassano poi con l’ex Dowe: 30-31 al 13’. Mobio è devastante: 36-46 al 18’. Nel terzo quarto Fobbs sbaglia il tiro del -1 e la Germani riprende coraggio trascinata dagli ex Burnell e Dowe, più incisivi di Bilan. Gara finita.

RIPRODUZIONE RISERVATA