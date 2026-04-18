Dinamo ultima, gara drammatica contro Venezia 

Sassari. Ultima. La gara di oggi al PalaSerradimigni contro la Reyer Venezia (ore 17) la Dinamo la gioca con l’acqua alla gola. Il successo di Treviso su Udine ha consentito l’aggancio ai trevigiani che fanno pesare la migliore differenza canestri negli scontri diretti. Come anticipato Sassari deve fare la corsa su Cantù che la precede di due punti ma sulla quale vanta almeno saldo canestri positivo. Partita drammatica quella di oggi in un palazzetto che si spera sia pieno e caloroso come richiede il momento più nero della storia biancoblù da quando è approdata in serie A sedici anni fa. Non esiste altro risultato che il successo per interrompere la serie negativa (cinque sconfitte di fila) e sperare poi che Cantù perda il derby contro Varese per agganciare i brianzoli e staccare nuovamente Treviso.

Diverso stato d’animo invece per la Reyer che ha vinto tutte le trasferte nel girone di ritorno e ancora fa un pensiero alla vetta, che sta solo due punti più su ed è occupata da Virtus Bologna e Brescia, le ultime avversarie della formazione di Mrsic. Due gli ex nelle fila biancoblù; Ceron e Visconti (resta fuori perché infortunato). Venezia schiera invece Tessitori, centro che ha vinto con la Dinamo la Coppa Italia 2014.

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