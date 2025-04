Dinamo, tutto facile a Pistoia 

Pistoia 63

Dinamo sassari 86

Estra Pistoia : Benetti 7 (3/5, 0/1), Della Rosa 2 (1/1, 0/1), Ceron 9 (2/2, 1/4), Paschall 5 (2/3, 0/3), Cooke 4 (2/7), Forrest 11 (1/3, 3/12), Boglio ne, Stoch ne, Saccaggi 14 (4/8, 1/5), Allen 11 (1/5, 2/4). All. Okorn.

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 4 (2/7, 0/1), Bibbins 16 (5/5, 1/5), Casu, Weber 6 (3/6, 0/1), Trucchetti 3 (1/1 da tre), Fobbs 11 (3/4, 1/4), Tambone 7 (2/2, 1/3), Veronesi 7 (2/2, 0/2), Bendzius 17 (2/2, 4/8), Vincini 2 (1/2), Thomas 13 (6/6), Renfro (0/1). All. Bulleri.

Arbitri : Paternicò, Noce e Galasso.

Parziali : 15-18, 32-35, 43-57.

Note . Percentuali di tiro: Pistoia 23/64 (7/30 da tre); Sassari 34/62 (8/25 da tre). Tiri liberi: Pistoia 10/14; Sassari 10/13. Rimbalzi: Pistoia 11 off 24 dif (Forrest 8); Sassari 5 off 31 dif.

Il poker di successi vale un altro anno in serie A. Sul campo del fanalino di coda Pistoia la quarta vittoria della Dinamo (86-63) è ottenuta nel secondo tempo, dopo un discreto equilibrio nella prima parte di gara.

La salvezza è praticamente certa. La matematica lascia un insieme di combinazioni astruse per negarla, come il 5/5 di Scafati che dovrebbe battere Brescia, Virtus Bologna e Milano, e contemporaneamente le altre che fanno 4/5 e Sassari che perde sempre nelle restanti cinque gare.

Le parole del coach

Il tecnico Massimo Bulleri ha dichiarato: «Nel terzo quarto abbiamo messo in campo un approccio emotivo più duro, più intenso. Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice, al di là del punteggio finale. Sono contento per la prova matura della squadra: è stata una partita seria, contro un avversario in difficoltà ma che ha comunque lottato per tutti i quaranta minuti. L'abbiamo interpretata bene, anche se nel primo tempo avremmo potuto chiudere con un margine più ampio se avessimo avuto percentuali migliori». La soddisfazione è legittima: «Non solo per il risultato ma anche per il gioco espresso e il lavoro che stiamo facendo durante la settimana. Dobbiamo continuare su questa strada».

La svolta

Non poteva certo essere Pistoia, con soli quattro stranieri, a impensierire il solido Banco dell'ultimo mese. E infatti nonostante una partenza disastrosa nelle conclusioni da tre (1/11 con tanti tiri aperti) la squadra di Bulleri è rimasta lì, in agguato, pronta a impossessarsi del match: 8-2al 6', 13-18 al 9', 25-20 al 15' e 32-35 all'intervallo.

L'inerzia l'hanno cambiata Bibbins e Bendzius, protagonisti nel 11-0 di inizio terzo quarto che ha messo in discesa la partita. Con l'aiuto di Thomas: pochi minuti ma di una qualità pazzesca per l'americano che più di tutti ha dato un altro volto alla Dinamo. Una volta andata sopra in doppia cifra, la squadra sassarese ha condotto con autorità.

