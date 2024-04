Dinamo, tutto a Scafati 

Sassari. Ironia della sorte l'ultima trasferta della stagione regolare è contro Scafati che ha Gerald Robinson, il play che ha portato per due volte alle semifinali scudetto la Dinamo. Chissà se il confronto pungolerà il play biancoblù Brandon Jefferson, che contro Varese ha fatto scena muta in attacco. E chissà se la squadra sassarese riterrà motivante il fatto che la gara di stasera (18.15) sia importante per il piazzamento finale: sia in ottica playoff, sia in ottica coppe europee.

Situazione playoff

Il Banco di Sardegna deve espugnare Scafati. Non solo: Pistoia deve perdere a Trento e la Virtus Bologna deve sconfiggere Napoli. Solo se si verificano tutti e tre questi risultati resta ancora aperto il discorso playoff, altrimenti il discorso si chiude definitivamente. Per la seconda volta da quando è approdata in serie A. Nel 2018 infatti la Dinamo allenata prima dal gm Federico Pasquini (quando svolgeva il doppio ruolo) e per le ultime sei gare dal macedone Zare Markovski rimase fuori dalle prime otto pur raggiungendo i 30 punti, ma pagando cari i saldi negativi nella classifica avulsa.

I 1000 di Kruslin

Il croato è a un solo punto da quota 1.000 nella serie A italiana, dove ha giocato sempre con la maglia biancoblù. Delle quattro stagioni sassaresi questa è stata la più complessa per Kruslin, che comunque sta tenendo un buon 36% da tre, anche se con meno tiri rispetto ai campionati precedenti. Bendzius invece è rimasto cristallizzato sulla notevole quota raggiunta in tre anni (1.758 punti) perché di fatto ha saltato tutta la stagione. La nomina di capitano dopo la partenza di Gentile è rimasta solo sulla carta, perché è Diop a fare da capitano sul parquet.

I duelli

All'andata la Dinamo non aveva Whittaker ma neppure Jefferson ed era priva del centro Diop. Vinse comunque 79-76 perché Gombauld fece 20 punti, 8 rimbalzi e 6 stoppate. C'era ancora Gentile (9 punti, 5 rimbalzi e altrettanti assist) andato tre settimane fa a Trapani. Mancherà quindi il confronto tra fratelli con Nando, che gira a 10 punti e 4 rimbalzi. Occhio all'ex Robinson che produce 11 punti e 6 assist. Mancherà invece l'altro ex, David Logan, che due mesi fa ha lasciato Scafati per rientrare negli Usa a causa di motivi familiari.

I giocatori più prolifici sono l'ala Pinkins (13,5 punti e 7 rimbalzi) e il play Henry (11,5 punti col 57% nelle triple) decisamente in calo invece il lungo Gamble, ex Virtus, che nelle ultime 7 partite fatica a raggiungere i 5 punti di media.

