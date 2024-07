dinamo tutta nuova 

Sassari. La rivoluzione di giugno (mercato a tempi di record) ha portato a una Dinamo con dieci giocatori nuovi su dodici. «È la squadra che volevamo, ora dobbiamo lavorare duro in palestra per creare la chimica», ha detto il confermato coach Nenad Markovic. La società sassarese ha aggredito il mercato quando si pensava non facesse la Champions (è stata ammessa poi ai preliminari) ma è riuscita comunque a ingaggiare i giocatori desiderati. Il general manager Federico Pasquini spiega: «C'è perfetta sintonia col coach e non sempre aspettare sul mercato ti porta ad avere giocatori con motivazioni forti, come quelli che invece accettano subito di sposare il progetto».

Le caratteristiche

La strana coppia è formata dal play tascabile Bibbins e la potente guardia Fobbs: tra i due 23 cm di differenza e soprattutto 30 chili di differenza. Dentro l'area un pivot di tecnica ma non statico come Halilovic, con un alter ego che all'opposto è verticale e atletico, con fisico da ala, come Renfro. Il rientro del tiratore Bendzius dopo l'anno di stop per l'operazione a un tendine d'Achille è come un colpo di mercato.

Il coach Markovic entra nel dettaglio: «Bibbins è un giocatore di leadership che sa creare vantaggio per la squadra con la palla in mano, è un combattente, un ragazzo che può guidare il gruppo. Ha già giocato con Halilovic, che conosco benissimo, un esempio dentro e fuori dal campo, giocatore che ci può dare mentalità. Sokolowski è un giocatore che in grado di fare tante cose che servono alla squadra, ha esperienza. Abbiamo guardato un giocatore molto fisico che si incastrasse con queste scelte, Fobbs ha grande fisico, talento, margini di miglioramento».

Giampiero Marras

La rosa : Justin Bibbins, Usa, play, 173 cm, 28 anni (proveniente da Nanterre); Alessandro Cappelletti, play, 186 cm, 29 anni (confermato); Brian Fobbs, Usa, guardia, 196 cm, 26 anni (prov. da Bonn); Matteo Tambone, guardia, 192 cm, 30 anni. (prov. da Pesaro); Michal Sokolowski, Polonia, ala, 196 cm, 32 anni. (prov. da Napoli); Giovanni Veronesi, guardia-ala, 194 cm, 26 anni. (prov. da Piacenza, in A2); Eimantas Bendzius, ala, Lituania, 207 cm, 34 anni (confermato); Mattia Udom, ala, 200 cm, 31 anni. (prov. da Trento); Miralem Halilovic, Bosnia, pivot, 208 cm, 33 anni. (prov. da Galatasaray); Nate Renfro, Usa, alapivot, 203 cm, 28 anni. (prov. da Peristeri); Luca Vincini, pivot, 203 cm, 21 anni. (prov. da Cremona, in A2); Stefano Trucchetti, play, 176cm, 18 anni. (prov. da Borgomanero, in B). All. Nenad Markovic, Bosnia, 56 anni. (confermato).

