Basket Serie A.
16 novembre 2025 alle 00:17

Dinamo-Trento, ma questa volta si farà sul serio 

Sassari. «Trento la conosciamo: dobbiamo dare il massimo per tutti i 40 minuti», dice il play Desure Buie nel presentare la gara di mezzogiorno al PalaSerradimigni. Il riferimento è all'amichevole pre-campionato nel torneo giocato in Trentino, dove si sono imposti mi padroni di casa 74-70. Chissà che non avvenga come contro Cantù, che aveva battuto i biancoblù nella pre-season ma poi ci ha lasciato le penne a Sassari. In campionato la Dolomiti Energia è partita molto bene, vincendo tre partite nelle prime quattro giornate, ma ora non vince da tre turni, dove è stata sconfitta da Virtus Bologna, Cremona e Napoli. Il play Buie evidenzia: «Dovremo concentrarci sul nostro gioco, credere in noi stessi e dare il massimo per tutti i 40 minuti. Hanno giocatori di grande qualità nel reparto esterni e dovremo limitarli, cercando allo stesso tempo di sfruttare i mismatch che potranno presentarsi durante la partita».

La prima di Mrsic

È il debutto casalingo di coach Veljko Mrsic che finora ha guidato la Dinamo a Mestre contro Venezia (sconfitta) e a Valcea in Romania (vittoria). Invece dieci giorni fa era in tribuna al PalaSerradimigni quando il vice Oldoini ha guidato la squadra in Europe Cup e battuto lo Sporting Lisbona. Sul nuovo allenatore croato Buie spiega: «Coach Mrsic sta facendo un ottimo lavoro per farci crescere sia individualmente che come squadra. C’è ancora tanto da costruire, ma siamo sulla strada giusta». La strada resta però in salita e l'unica maniera per diminuirne la pendenza è battere Trento per staccarsi dal fondo della classifica.

I duelli

In cabina di regia ci sono Dj Steward (18,5 punti) e Jones (12 punti) che però è in dubbio. Nel caso spazio a Forray, bandiera di Trento, alla dodicesima stagione. Il confronto con Buie e Zanelli sul controllo del ritmo sarà una delle chiavi del match. L'altra chiave è il duello tra Battle, guardia da 15 punti con ottime percentuali e Johnson, sperando che il biancoblù mostro la sua versione migliore. Le due ali sono Jogela (in dubbio per problemi fisici) e Aldrige, più atletismo per Marshall e Thomas, mentre sotto canestro è l'opposto: McGlynn e Vincini hanno più tecnica, ma Bayehe e Mawugbe sono potenti.

