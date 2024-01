Dinamo, tre gare per sistemare la pratica salvezza 

Sassari. Terzultima in classifica, penultima per statistiche. Il 2024 si apre per la Dinamo con l'obiettivo salvezza in campionato. In realtà la prima gara è domani per la Champions, a Cholet per i play-in. Le prossime tre gare in campionato saranno fondamentali per evitare il penultimo posto. Domenica a Pesaro è uno spareggio tra formazioni a quota 10. Poi arriva Pistoia, unica sconfitta contenuta (-5) e quindi viaggio a Treviso dove è quasi impossibile difendere il +4 del PalaSerradimigni, tanto più che un colpaccio in casa della penultima vale davvero doppio.

Cifre eloquenti

Il Banco di Sardegna ha il penultimo attacco del campionato: neppure 75 punti segnati col 30% da tre, dove è ultima per tiri tentati. Alla sterilità offensiva si aggiungono i pochi rimbalzi: 32 a partita. Solo Brindisi fa peggio e infatti è ultima. La squadra di Bucchi ha vinto cinque volte a fatica (scarto maggiore +7 contro Trento) e ha perso otto volte su nove con scarti superiori ai 10 punti. Basterà l'arrivo dell'americano Jefferson per sanare queste lacune? Nella prima uscita il play tascabile (175cm) è stato il top scorer con 15 punti. Rispetto a Whittaker può garantire un paio di triple in più e qualche accelerazione. Non basterà però se almeno uno tra McKinnie (8 punti) e Charalampopoulos (8,6 ma col 29% da tre) non diventerà un giocatore da doppia cifra costante e aumenterà il contributo a rimbalzo.

Le parole del presidente

Il numero uno biancoblù Stefano Sardara ha chiuso l'anno con una dichiarazione dove ammette l'insoddisfazione per la situazione. Invita tutti a fare la propria parte e ha detto «nessuno si tirerà indietro, la società per prima, perché la Dinamo è un bene troppo importante per essere trascurato o peggio ancora non rispettato da tutti quelli chiamati a farne parte». Parole che fanno intuire come il club biancoblù sia pronto ad intervenire ancora sul mercato. In questa stagione un po' iellata (leggi infortuni) la Dinamo si è mossa finora non bene, basti ricordare la chiamata del centro Smith rispedito indietro perché non ancora a posto fisicamente e l'arrivo di Jefferson dopo due mesi che già si valutava il taglio di Whittaker.

RIPRODUZIONE RISERVATA