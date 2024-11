Dinamo, tre gare per capire il futuro 

Una vittoria non fa primavera. Al massimo tiene a bada l’inverno e allontana la bufera che in caso di sconfitta avrebbe investito la squadra, allenatore in primis. Il successo su Pistoia vale il +2 sul penultimo posto (Cremona), ma quel -4 rispetto alla zona Final 8 di Coppa Italia sembra ancora una distanza enorme per una Dinamo che continua a faticare in attacco, dove ha momenti davvero inguardabili e poca coesione, mentre il concetto di squadra è decisamente più sbilanciato verso la difesa, dove almeno si parla un linguaggio comune.

Il clima

Che il Banco abbia problemi non lo dice solo una classifica che comunque resta ancora mediocre, ma pure certi segnali non belli da vedere in campo: dall’atteggiamento sfiduciato e rinunciatario di alcuni (vedi il centro Halilovic) al battibecco acceso tra il coach Markovic e l’esterno Sokolowski.

Il presidente Sardara, che è attento e da qualche settimana ha ripreso a seguire le partite vicino al cubo dei cambi, ha lanciato via social un messaggio significativo «grande vittoria e da ora in poi tutti a lavorare nella stessa direzione».

Tre gare per la risposta

Il calendario sembra fatto apposta per mettere alla prova la squadra: prima la trasferta a Bologna contro la Virtus (che in settimana giocherà due gare di Eurolega), poi dopo la pausa per la Nazionale la partita al PalaSerradimigni contro Trieste, quindi la trasferta al palaTaliercio contro Venezia. Tutte avversarie di caratura superiore a Napoli e Pistoia, le uniche due avversarie battute in Italia.

Il gioco della squadra, prima ancora che i risultati, diranno se questo Banco può aspirare a qualcosa di più di una semplice salvezza tranquilla, se ha bisogno di aggiungere potenza al motore (leggi ritorno sul mercato) o se è una questione di pilota.

RIPRODUZIONE RISERVATA