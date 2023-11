Dinamo travolta dalla capolista  

Reyer Venezia 84

Dinamo Sassari 52

Umana Venezia : Villa 4, Makurat 7, Cubaj 10, Fassina 11, Kuier 15, Logoh, Berkani 9, Gorini, Nicolodi 4, Pan 7, Mel- dere, Shepard 17. All. Mazzon.

Banco di Sardegna : Raca 6, Carangelo 8, Kaczmarczyk 2, Hollingshead 9, Joens 3, Carta ne, Toffolo 13, Crudo 4, Spiga ne, Togliani 7. All. Restivo.

Parziali : 28-12; 45-28; 70-34.

Note . Tiri liberi Venezia 10/10; Sassari 6/9. Percentuali di tiro: Venezia 34/65 (6/20 da tre, ro 10 rd 35); Sassari 20/64 (6/29 da tre, ro 9 rd 19).

La capolista della serie A femminile maltratta la Dinamo Women: 84-52. Per la squadra sassarese è la quinta sconfitta in sei giornate. Il calendario è sicuramente ostico, ma la formazione di Restivo ha ancora qualche difficoltà, soprattutto con l'americana Joens che dopo un inizio promettente sembra entrata in crisi: appena un canestro su sei tentativi. Meglio le italiane con l'ottima Toffolo, ma anche Togliani e Crudo.

Non c'è partita contro Venezia, che schiera le ex Shepard e Makurat. Subito 8-0 per le padrone di casa che imperversano con Fassin e Cubaj: 13-2 al 4'. Non c'è partita neppure quando si sblocca l'attacco sassarese: -18. Il secondo quarto è più equilibrato, ma ormai la capolista ha un vantaggio netto che mantiene con sicurezza sino all'intervallo, dominando dentro l'area con canestri e rimbalzi: 45-28.

Il terzo quarto è un monologo orogranata che continua a colpire anche in contropiede, dove costruisce un terzo dei punti. Sassari finisce a -36. Nell'ultima frazione la difesa veneziana ha concesso qualcosina in più.

