Dinamo travolta a bologna 

VIRTUS BOLOGNA 90

DINAMO SASSARI 71

Olidata Bologna : Baiocchi, Edwards 5 (1/1, 1/3), Pajola 4 (2/2, 0/2), Accorsi 3 (1/3 da tre), Smailagic 20 (4/5, 2/2), Taylor 4 (0/3, 1/3), Alston 21 (6/8, 2/5), Hackett 2 (1/1, 0/2), Morgan 19 (5/6, 1/5), Diarra (0/1), Diouf 9 (2/2), Akele 3 (0/1, 1/1). All. Ivanovic.

Banco di Sardegna SS : Marshall Jr 12 (1/4, 3/8), Buie 14 (1/4, 4/7), Zanelli 9 (2/5 da tre), Seck 1, Beliauskas 5 (1/3, 1/5), Johnson 7 (2/4, 14), Ceron 3 (1/1 da tre), Casu ne, Vincini 6 (2/2), Mezzanotte 6 (1/2, 1/2), Thomas 2 (1/8), McGlynn 6 (2/5). All. Bulleri.

Arbitri : Grigioni, Marziali e Bartolomeo.

Parziali : 23-23, 49-45, 71-54.

Note : Percentuali di tiro: Bologna 30/56 (9/26 da tre); Sassari 24/64 (12/32 da tre). Tiri liberi: Bologna 21/22; Sassari 10/24. Rimbalzi: Bologna 5 off 31 dif (Smailagic 8); Sassari 16 off 22 dif (Thomas e McGlynn 8)

Passato il quarto d'ora di celerità, la Dinamo sembra muoversi nella melassa della difesa bolognese. Ed esce dalla partita. Non era certo il campo della Virtus (dove 48 ore prima era caduto nientemeno che il Panathinaikos) l'ideale per sbloccarsi in campionato, ma restare in gara soltanto per 15 minuti è davvero troppo poco. Finora Sassari se l'era sempre giocata sino all'ultimo, perdendo regolarmente la volata, questa volta è rimasta indietro inesorabilmente Lo scarto finale (90-71) riflette il divario costante tra le due formazioni nel secondo tempo.

Una partita anche povera di spirito, con più di un giocatore che dopo l'intervallo è sembrato pensare più al tabellino personale che a scuotere i compagni. A questo si aggiunga l'enorme divario di precisione dalla lunetta (11 liberi segnati in più dalla Virtus) e il quadro è completo. Un passo indietro insomma rispetto a quanto visto contro Milano. Adesso le gare casalinghe contro Udine e Cantù valgono già come primi spareggi salvezza.

Cenni di cronaca

Si parte con Smailagic che fa la voce grossa dentro l'area, caricando anche di falli i lunghi del Banco. Sassari risale dal -7 e impatta il primo quarto con due triple di Buie. È persino sorpasso con Mezzanotte (26-28 al 13') ma poi senza lunghi (anche Vincini carico di falli) si acuiscono gli imbarazzi dell'attacco contro la difesa ruvida da Eurolega della Virtus, che allunga e va al riposo sul +14. Ai tiri liberi è un disastro già a metà gara: 14/14 per la Virtus, 3/10 per la Dinamo.

Al rientro ci si aspetta una Dinamo arrembante per provare a riaprire il match, ma non accade nulla perché Thomas, Johnson e Beliauskas continuano a faticare in attacco e per Pajola e compagni è semplice controllare una partita già messa in cassaforte. Per la Dinamo è la quarta sconfitta su quattro, come Treviso e come Udine, prossima avversaria sabato a Sassari.

