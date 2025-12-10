VaiOnline
11 dicembre 2025 alle 00:20

Dinamo trafitta dall’ex 

Euroep Cup: Whittaker trascina i turchi del Petkim Spor 

Dinamo sassari 72

Petkim Spor 76

Banco di Sardegna SS : Pullen 9 (2/5, 1/6), Marshall 15 (2/3, 1/5), Buie 5 (1/5, 1/4), Zanelli 2 (1/2, 0/2), Seck ne, Beliauskas 6 (1/1, 1/3), Johnson 8 (0/1, 2/3), Ceron ne, Vincini 6 (3/4), Thomas 13 (4/5, 1/1), McGlynn 5 (1/3), Visconti 3 (1/3 da tre). All. Mrsic.

Aliaga P. Smirne : Soyucayli ne, Guler ne, Whittaker 12 (1/5, 2/6), Efianayi 9 (4/6, 0/4), Franke 18 (2/4, 2/8), Blumbergs 12 (4/5, 1/4), Kurtuldum, Utomi 7 (1/1, 1/3), Sonsima (0/1), Sav 1, Sajus 8 (4/6), Floyd 9 (4/5). All. Civgin.

Arbitri : Ciulin (Rou), Helmsteins (Lat) e Zupancic (Slo).
Parziali : 10-19, 35-34, 49-49.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 23/56 (8/27 da tre); Aliaga 26/58 (6/25 da tre). Tiri liberi: Sassari 18/20; Aliaga 18/24. Rimbalzi: Sassari 10 off 24 dif (Marshall 7); Aliaga 10 off 24 dif Blumbergs 6).

Sassari. La vendetta del- l’ex. Il play Whittaker propizia l’ottimo avvio dei turchi dell’Aliaga e nel finale segna i due liberi della sicurezza del colpaccio. Al PalaSerradimigni finisce 72-76. È solo la prima gara della seconda fase della Europe Cup, però diventa già dura per la Dinamo visto che le squadre del girone sono solo quattro e passano ai quarti le prime due. Il coach Veljko Mrsic ha detto: «Loro hanno giocato una gara molto fisica e noi per la maggior parte non abbiamo saputo rispondere».

Avvio in salita

In quintetto c’è Visconti da ala piccola e Marshall da “4”. Il play Whittaker ha un avvio da ex velenoso: 5 punti. La Dinamo sbaglia i primi quattro tiri e coach Mrsic chiama time out, ma per assistere al primo canestro bisogna attendere addirittura 4 minuti: tripla di Visconti. Whittaker in 6 minuti segna più punti (8) della media di due stagioni fa a Sassari. Il Banco ha difficoltà in attacco (4/18 al tiro su azione) e non solo perché gli arbitri tollerano troppo la difesa molto fisica dei turchi: -12, ammorbidito alla fine del quarto da una tripla di Thomas.

Nel secondo quarto si accende Pullen che offre due assist a Vincini e Zanelli (il secondo sotto le gambe dell’avversario): 17-21 al 13’. Sassari col doppio play risale impetuosamente: da sotto McGlynn per l’aggancio che diventa sorpasso col libero aggiuntivo: 26-25 al 16’. Pullen offre un altro delizioso assist (sono 5 dopo un tempo) per la tripla di Johnson: 35-34 a metà partita.

Secondo tempo

La Dinamo riprende col doppio play (Pullen-Buie) e Thomas porta il distacco a +5. I falli frenano play e pivot. Gli ospiti ne approfittano per rifarsi sotto e sorpassare: 43-46 al 27’. Si chiude ancora in parità.

Nell’ultimo quarto Mrsic prova a giocarsela col quintetto tipico, con Marshall da ala piccola e due lunghi, però la Dinamo fatica nella difesa contro gli esterni e perde terreno: 57-62 al 35’ con tripla di Franke. Time out e quintetto piccolo, ma ne segna 4 di fila il lungo Blumbergs: -9 al 36’. La Dinamo risale con le fiammate di Pullen e Johnson e si porta a solo un canestro di distacco, ma con palla sempre all’avversaria. Dalla lunetta Whittaker scrive la sentenza.

