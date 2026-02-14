Dinamo-Tortona, voglia di rivincita 

Sassari. Cerca la vittoria della serenità ma anche la vendetta sportiva la Dinamo che ospita alle 16 al PalaSerradimigni il Tortona. All'andata i piemontesi si imposero 118-113 sfruttando l'infortunio di Marshall (uscito nell'ultimo quarto con 23 punti) e soprattutto i 52 liberi a favore contro i 19 dei biancoblù. Nel match odierno sicuro le assenze di Marshall e di Thomas, che ha riportato uan distorsione alla caviglia sinistra nella gara di Saragozza. Potrebbe mancare di nuovo Pullen ma in compenso rientra Buie, play e leader del Banco di Sardegna. La squadra sassarese conta poi sull'aiuto del pubblico per battere un'avversaria che sin da inizio campionato ha oscillato tra quarto e quinto posto con grande costanza di rendimento e l'abilità di vincere spesso (8 volte) nei finali in volata.

Giampiero Marras

