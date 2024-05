Dinamo, tornerà Gustavsson? 

Sassari. La Dinamo Women riesce a confermare l'alapivot Sara Toffolo e pensa al ritorno della lunga svedese Elin Gustavsson. La squadra sassarese cerca di mettere qualche punto fermo per il quinto campionato nella serie A di basket femminile. Punto fermo il play Debora Carangelo che ha prolungato il contratto sino al 2026. L'altra italiana confermata è Sara Toffolo, classe 2000, che resterà per la terza stagione di fila a Sassari. Una conferma pesante se si tiene conto della costante crescita dell'alapivot che va ben oltre i 5 punti e 3 rimbalzi di media.

In genere ogni stagione Sassari è costretta a cambiare le quattro straniere, ma questa volta si pensa a un ritorno, quello della lunga svedese Elin Gustavsson, classe 1993. Due anni fa ha prodotto 13,m4 punti col 59% da due e quasi 8 rimbalzi grazie a un'intelligenza tattica e a una tecnica non usuali. Gustavsson ha disputato l'ultima stagione in Polonia col Polski Lublin ma di fronte a un'offerta sassarese tornerebbe volentieri.

