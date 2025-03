dinamo, ti devi salvare 

Con la batosta di Reggio Emilia (-26) sono svanite le ultime speranze di chi ancora in società pensava ai playoff. La realtà è che l'unico obiettivo della stagione è una salvezza tranquilla, magari con due-tre giornate di anticipo. La Dinamo non può pretendere altro: una vittoria (sulla Virtus Bologna) in sette gare sono il segno di una crisi che non è stata risolta. Neppure mentalmente visto il crollo a Reggio Emilia che lo stesso allenatore Massimo Bulleri non riesce a spiegarsi: «Non siamo riusciti a generare nessun tipo di gioco, sarà spunto di riflessione in settimana».

La classifica

I playoff sono irraggiungibili: distanti otto lunghezze. Giusto per chiarire una volta per tutte: il Banco di Sardegna dovrebbe vincere otto partite, se non nove, delle restanti dieci dopo averne vinte soltanto sette nelle venti gare disputate finora. La realtà è che in tutta la stagione la Dinamo ha dimostrato di essere formazione anonima, che ha viaggiato tra nono e tredicesimo posto. È vero che Pistoia le ha fatto un favore battendo Napoli ma se persino i toscani con solo tre stranieri e quattro italiani sono in grado di essere ancora vivi, significa che occorreranno tre successi per mettersi al sicuro. Obiettivo raggiungibile, a patto che la squadra esca finalmente dalla crisi.

Le mosse

Non è bastato promuovere il vice Massimo Bulleri al posto del capo allenatore Nenad Markovic. Bulleri ha mostrato approccio meno rigido del suo predecessore ma il bilancio è finora magrissimo, perché dopo la vittoria contro una stanca Virtus Bologna sono arrivate tre sconfitte consecutive. Si è rivelato scarsamente fruttuoso l'acquisto della guardia Gazi, fatto più in chiave tattica (una guardia da pick and roll con lo spostamento di Fobbs in ala piccola) che in chiave di potenziamento di una squadra con poco atletismo e talento offensivo. Incomprensibile.

Il rinforzo

Sembra invece produrre effetti l'ingaggio, o meglio il ritorno di Rashawn Thomas, che nel naufragio di Reggio Emilia ha prodotto 11 punti e 12 rimbalzi, dimostrando di essere l'unico a opporsi alla forza fisica degli avversari, anche se è più efficace quando gioca da “4” che da centro. Il problema è che è un rinforzo arrivato con due mesi di ritardo e quasi obbligato dopo l'infortunio di Renfro, nonostante fosse chiaro già da novembre che la Dinamo aveva bisogno di un lungo di sostanza.

