Dinamo, testa al campionato 

La prima sconfitta da agosto è anche quella che ha fatto saltare il primo obiettivo: disputare la Champions. Resta la Europe Cup, la minore delle coppe europee, vinta nel 2019. La gara contro il Bonn persa 78-71 ha fatto emergere qualche dubbio che si spera venga fugato già sabato nella prima di campionato, al Palaserradimigni, contro Scafati.

L’amara sintesi del coach Nenad Markovic: «Abbiamo perso diverse volte i loro tiratori dopo un solo blocco, e loro ci hanno punito con le triple che hanno spaccato la partita. Noi contemporaneamente abbiamo fatto delle pessime scelte in attacco, la difesa in generale nel secondo tempo non è stata buona e la distribuzione della palla non è stata efficace».

In generale il break di 17-1 incassato nel terzo quarto ha confermato che la Dinamo è ancora soggetta a black out pericolosi. Nella gara contro la Juventus Utena la squadra sassarese aveva incassato nell'ultima frazione un break di 19-5 che aveva rimesso in discussione il risultato.

Coach Markovic ha stranamente ridotto a 8 giocatori le rotazioni contro il Bonn, concedendo appena due minuti a Udom e nessuno a Veronesi. Se poi ben tre sono rimasti sotto le aspettative (Fobbs, Renfro e Sokolowski 4 punti in totale) ecco spiegati i cali quando uscivano il play Bibbins o il centro Halilovic. Le due gare di qualificazione hanno proposto un Fobbs in grande difficoltà dopo l'ottimo pre-campionato, non tanto per i soli 6 punti in due gare quanto per la sua pericolosità quasi inesistente nell'attacco del ferro. Sabato la guardia è chiamata a dimostrare di essere ben altro giocatore.

