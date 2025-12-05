Dinamo, test per i nuovi 

Sassari. «Io porto energia», dice Riccardo Visconti. «Io porto leadership», dice Jacob Pullen. Coach Veljko Mrsic sorride. Il match di stasera contro Trieste (PalaSerradimigni ore 20) è ad alto coefficiente di difficoltà e i due rinforzi servono come il pane a una Dinamo che vuole allontanarsi dal penultimo posto. «Sarà una gara dura contro un'avversaria che gioca bene, in maniera veloce e ha buoni tiratori». Trieste è settima, in piena zona Final 8 di Coppa Italia. Ha il morale alto dopo il successo su Milano e finora ha fatto il colpaccio a Napoli e Treviso. Tra le particolarità degli ospiti la capacità di subire falli (primi in campionato con 24,3) e la grande precisione da oltre l'arco: 38% nelle triple. I più pericolosi sono la guardia Ramsey (20 punti con ottime percentuali al tiro) e il centro Sissoko (12 punti e 8 rimbalzi) ma tirano bene anche la guardia Brown e gli italiani Moretti e Ruzzier, tutti del reparto “piccoli”.

Turnover

Ora gli stranieri sono sette e in serie A sarà necessario lasciarne fuori uno. Coach Mrsic è una sfinge: «Abbiamo qualche giocatore infortunato, decideremo solo la mattina della gara». Pullen, che ha rivitalizzato Napoli l'anno scorso (era partita 0-11), abbina la conoscenza di Mrsic nel Cedevita «ai ricordi dei cugini Diener e della squadra del triplete con Dyson e Logan». Visconti ha già convinto il tecnico biancoblù: «Dai primi allenamenti abbiamo visto la presenza che può dare». L'esterno svela: «Qualche anno fa c'eravamo dati appuntamento con Sassari. Era destino: dopo l'addio alla Spagna sono rimasto due mesi a Bologna e ho potuto stargli vicino. La Dinamo ha fatto un grande gesto e io conto che giocheremo insieme di nuovo».

