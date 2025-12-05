VaiOnline
Basket Serie A.
06 dicembre 2025 alle 00:20

Dinamo, test per i nuovi 

Stasera alle 20 contro Trieste con Visconti e Pullen in più 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. «Io porto energia», dice Riccardo Visconti. «Io porto leadership», dice Jacob Pullen. Coach Veljko Mrsic sorride. Il match di stasera contro Trieste (PalaSerradimigni ore 20) è ad alto coefficiente di difficoltà e i due rinforzi servono come il pane a una Dinamo che vuole allontanarsi dal penultimo posto. «Sarà una gara dura contro un'avversaria che gioca bene, in maniera veloce e ha buoni tiratori». Trieste è settima, in piena zona Final 8 di Coppa Italia. Ha il morale alto dopo il successo su Milano e finora ha fatto il colpaccio a Napoli e Treviso. Tra le particolarità degli ospiti la capacità di subire falli (primi in campionato con 24,3) e la grande precisione da oltre l'arco: 38% nelle triple. I più pericolosi sono la guardia Ramsey (20 punti con ottime percentuali al tiro) e il centro Sissoko (12 punti e 8 rimbalzi) ma tirano bene anche la guardia Brown e gli italiani Moretti e Ruzzier, tutti del reparto “piccoli”.

Turnover

Ora gli stranieri sono sette e in serie A sarà necessario lasciarne fuori uno. Coach Mrsic è una sfinge: «Abbiamo qualche giocatore infortunato, decideremo solo la mattina della gara». Pullen, che ha rivitalizzato Napoli l'anno scorso (era partita 0-11), abbina la conoscenza di Mrsic nel Cedevita «ai ricordi dei cugini Diener e della squadra del triplete con Dyson e Logan». Visconti ha già convinto il tecnico biancoblù: «Dai primi allenamenti abbiamo visto la presenza che può dare». L'esterno svela: «Qualche anno fa c'eravamo dati appuntamento con Sassari. Era destino: dopo l'addio alla Spagna sono rimasto due mesi a Bologna e ho potuto stargli vicino. La Dinamo ha fatto un grande gesto e io conto che giocheremo insieme di nuovo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello»

Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 