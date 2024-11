Dinamo, test in Polonia 

Sassari. Dal Piemonte alla Polonia. Dal campionato amaro (quinta sconfitta, a opera di Tortona) alla dolcezza un po’ stucchevole di una Europe Cup di basso livello, almeno in questa prima fase. Stasera a Wloclawec contro l’Anwil (inizio alle 18) c’è in palio il primo posto del girone D.

La formula

Sia la Dinamo sia i polacchi sono già qualificati alla Top 16, questa partita deciderà solo del primato e quindi della destinazione nella fase successiva ancora composta da gironcini da quattro squadre. Attenzione a un particolare: l’Anwil dopo questa partita dovrà affrontare ancora la trasferta di Lisbona. Il risultato dell’andata, 69-66 per Sassari, non lascia alcuno spazio ai calcoli, il margine di 3 punti è troppo esiguo per pensare di difenderlo.

Meglio seconda

Il paradosso è che nella seconda fase chi vince sarà inserito nel gruppo L dove ci sono due formidabili avversarie: lo Cholet, capolista in Francia, e il Bilbao, che sarà anche decimo in Spagna ma è stato capace di battere il Real Madrid. Invece la seconda farà parte del gruppo M, che dovrebbe avere le più abbordabili Oradea, formazione rumena, e Kalev Kramo, estone, più la quarta miglior seconda.La Dinamo potrebbe quindi perdere senza rimorsi l’unica partita di una fase dove ha finora 5/5, ma se l’Anwil perdesse “clamorosamente” a Lisbona i polacchi sarebbero comunque secondi con un bilancio di 4/6 contro il 5/6 sassarese.

L’avversaria

All’andata il migliore dei polacchi era stato il play Nelson con 17 punti e 4 assist, seguito dall’alapivot Petrasek, con 13 punti e 5 rimbalzi. Avevano deluso la guardia Michalak (0/3 nelle triple) e anche Turner e Funderburk, autori di 4 punti a testa, a loro volta senza canestri da tre. Proprio la differente precisione dall’arco ha fatto la differenza al PalaSerradimigni: 10/34 per i biancoblù, anzi biancoverdi (i colori cambiano nelle competizioni europee), con Sokolowski autore di un buonissimo 4/7 e un disastroso 4/22 per i polacchi. L’Anwil è decisamente l’unica squadra di valore di un girone dove lo Sporting CP di Lisbona e il KB Dnipro si sono rivelate avversarie modestissime.

Da ricordare che la Dinamo è senza l’alapivot Udom, che si è fratturato il quinto metatarso del piede destro ed è stato operato (rischia un’assenza di due mesi), mentre dovrebbe stare meglio il lungo Renfro che contro Tortona è stato impiegato solo 7’. In ogni caso è una partita utile per preparare la delicatissima sfida casalinga di domenica contro Pistoia, snodo cruciale per il campionato e per il prosieguo della stagione.

