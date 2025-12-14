Dinamo, supplementare fatale 

derthona tortona 118

dinamo sassari 113

(dopo un tempo supplementare)

Bertram Tortona : Vital 34 (3/6, 4/12), Hubb 4 ( (1/1, 0/3), Gorham 11 (1/7, 1/4), Pecchia 2, Chapman7 (0/1, 2/4), Di Meo ne, Tandia ne, Strautins nee, Baldasso 30 (5/8, 4/13), Olejniczak 19 (7/8), Biligha 8 (2/4), Riismaa 3 (½). All.Fioretti.

Banco di Sardegna SS : Pullen 14 (3/5, 2/5), Marshall 23 (10/12, 1/6), Buie 25 (1/2, 5/11), Zanelli (0/1 da tre), Johnson 20 (4/8, 4/6), Ceron, Casu ne, Vincini 13 (6/8), Mezzanotte 2 (1/1, 0/1), Thomas 4 (1/3), McGlynn 4 (2/4), Visconti 8 (1/2, 2/4). All. Mrsic.

Arbitri : Bartoli, Borgioni e Galasso

Parziali : 27-15, 47-32, 69-59, 88-88. 98-98.

Note . Usciti per 5 falli McGlynn sul 76-76 al 35'16”, Thomas al 46'19” sul 98-100, Vincini al 47'52” sul 103-103, Visconti al 48'57” sul 109-108. Percentuali di tiro: Tortona 31/73 (12/38 da tre); Sassari 43/79 (14/34 da tre). Tiri liberi: Tortona 44/52; Sassari 13/19. Rimbalzi: Tortona 19 off 31 dif Olejiniczak 9); Sassari 7 off 22 dif (Visconti 5).

Irriconoscibile per un tempo (-20), energetica dopo l'intervallo, eroica e azzoppata durante la rimonta che la porta anche a giocarsela per vincere. A Tortona finisce 118-113, dopo due supplementari. La Dinamo finisce la gara senza ben cinque giocatori. Uno per infortunio: nell'ultimo quarto Pecchia cade sul ginocchio di Marshall (il migliore con 23 punti) e l'ala americana esce in barella. Sensazioni brutte. Gli altri quattro escono tutti con cinque falli. E tre sono i lunghi. Uno squilibrio ben testimoniato dalla differenza dei tiri liberi: 52 per i padroni di casa, appena 19 per Sassari. L'altro squilibrio è stato a rimbalzo, ma qui è il Banco che deve fare il mea culpa per essere stato troppo molle.

Le parole di Mrsic

Il coach croato Veljko Mrsic ha dichiarato: «È stata una partita decisa dai dettagli. Nel secondo tempo, quando abbiamo iniziato a giocare meglio in difesa e in attacco, abbiamo mostrato una bella pallacanestro. Purtroppo non abbiamo vinto, pur avendo avuto tutto nelle nostre mani. Sul +3 nell’ultimo possesso, avremmo dovuto commettere fallo e non concedere il tiro dall’angolo al miglior tiratore avversario: sono dettagli che in trasferta non ci si può permettere di traslasciare».

Cenni di cronaca

Sta fuori Beliauskas. In avvio è il centro polacco Olejinczak a vincere il duello con McGlynn: 11-4 al 3'. Troppa la differenza a rimbalzo e ai liberi, troppe le difficoltà in attacco: Tortona va via sino al 43-24. Al rientro dopo l'intervallo i piemontesi toccano il +20, ma il quintetto piccolo con due play, Marshall da “4” e Vincini pivot rimette in gara il Banco. La zona paga dividendi, Buie si è acceso: segna e fa segnare soprattutto Johnson e Marshall. È anche sorpasso sul 76-74, ma c'è l'infortunio a Marshall che esce in barella a 1'42” dalla fine. Nel supplementare ogni vantaggio sassarese viene recuperato da Baldasso. Nel secondo overtime fuori pure Vincini e Visconti. Dalla lunetta Tortona la chiude.

RIPRODUZIONE RISERVATA