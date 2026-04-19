Dinamo sul baratro della A2 

DINAMO SASSARI 79

REYER VENEZIA 98

Banco di Sardegna SS : Marshall 5 (2/5, 0/2), Buie 12 (3/10, 2/6), Macon 13 (2/8, 2/3), Zanelli, Seck ne, Beliauskas 6 (3/6, 0/2), Ceron 12 (1/3, 3/5), Casu ne, Vincini 4 (2/5), Mezzanotte 4 (2/2, 0/1), Thomas 13 (3/7, 0/1), McGlynn 10 (4/7). All. Mrsic.

Umana Reyer Venezia : Tessitori 5 (1/2, 0/1), Cole 18 (7/10, 0/3), Lever 15 (3/4, 3/3), De Nicolao ne, Bowman 7 (2/3, 1/2), Wheatle 2 (1/2, 0/2), Nikolic 1, Ward (0/2), Parks 23 (9/10, 1/4), Wiltjer 22 (4/7, 4/6), Valentine 5 (1/1, 1/1). All. Spahija.

Arbitri : Lanzarini, Baldini e Lucotti.

Parziali : 18-33, 34-52, 60-79

Note . Percentuali di tiro: Sassari 29/73 (7/20 da tre); Venezia 38/66 (10/24 da tre). Tiri liberi: Sassari 14/17; Venezia 12/14. Rimbalzi: Sassari 15 off 14 dif (Thomas 8); Venezia 14 off 30 dif (Parks 8).

Sassari. Solo la matematica tiene Sassari in serie A. La logica, il black out prolungato (sesta sconfitta di fila) e la forza delle prossime avversarie, Virtus Bologna e Brescia (non accaso le due battistrada a quota 40 punti), sembra rendere inevitabile la retrocessione. Treviso ha agganciato la Dinamo sulla quale vanta miglior saldo canestri e una gara in più da giocare, Cantù ha vinto ed è a +4 con due partite da giocare (contro Udine e Treviso) e appaiata a Napoli e Udine.

Le parole del coach

Veljko Mrsic accusa il colpo: «Venezia ci è stata superiore in tutti gli aspetti del gioco. Abbiamo giocato male e mi prendo tutte le responsabilità per la prestazione. L’unico giocatore nostro che era sul livello di energia per l’importanza della partita è stato Ceron, qualcuno ha messo più energia dopo l’intervallo, ma la gara è iniziata alle 17». L’arrendevolezza della squadra è preoccupante: «Abbiamo ancora due partite ma così non ce la facciamo. Ci vuole più energia a iniziare dai play e a iniziare dalla difesa. Ora c’è il turno di riposo, ma domattina ci alleniamo…».

Cenni di cronaca

La Dinamo è ancora senza l’esterno Visconti (infortunio ad una caviglia). I palloni persi prima da Buie e poi dal sostituto Zanelli (si fa male alla prima azione) consentono a Venezia di colpire in contropiede: 8-21 al 7’ con l’ala Wiltjer che insieme al play Cole fa quello che vuole. I biancoblù hanno grandi difficoltà nell’attaccare la difesa ospite che regge benissimo gli uno contro uno: -14 al 14’. La grinta di Ceron carica squadra e tifosi, ieri se non altro un po’ più numerosi del solito (quasi 3.400 persone): 30-39 al 16’. Non basta, all’intervallo è 34-52, punteggio che dice molto sulla tenuta difensiva.

Al rientro dopo l’intervallo sono le due triple di uno scatenato Ceron che riaccendono il tifo: 42-54 al 22’. Venezia però è un rullo e Wiltjer e Parks imperversano contro i pari ruolo: -17. La gara va via, qualche biancoblù arrotonda il tabellino, ma ormai è sconfitta.

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