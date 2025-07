Dinamo, subito Milano e Bologna 

Sassari. Il calendario del campionato numero 15 in serie A arriva con la Dinamo al completo. Con dieci giocatori nuovi. L’ultimo arrivo ha firmato ieri: Laurynas Beliauskas, play-guardia lituano classe 1997, alto 192cm, proveniente dalla Juventus Utena. Nel campionato lituano ha prodotto 13 punti, 3 assist e quasi altrettanti rimbalzi. È stato avversario del Banco nella coppa europea.

Beliauskas è al debutto nella massima serie italiana ma ha buona esperienza europea: ha giocato in Spagna con l’Obraidoro, in Germania col Francoforte (14 punti nella stagione 2022/23), in Grecia col Paok Salonicco e in Polonia col Wielkopolski dove addirittura ha superato i 17 punti di media. Il ds Sartori lo descrive così: «Ha un’ottima visione di gioco, è capace di interpretare il pick and roll, ha un ottimo tiro sugli scarichi e ama attaccare in campo aperto. È un profilo in grado di mantenere lucidità anche nei momenti caldi: lo immaginiamo come una pedina importante nella costruzione della nostra identità di squadra. Con il suo bagaglio tecnico e la sua esperienza saprà essere un valore aggiunto per il gruppo».

La stagione

Quattro gare in casa nelle prime sei ma già alla terza e quarta c’è la sfida alle due classiche favorite della stagione: Milano al PalaSerradimigni e Virtus a Bologna. All’andata otto partite davanti ai propri tifosi, al ritorno solo 7. Calendario che resta asimmetrico, con avversarie in sequenza diversa tra andata e ritorno.

Per il coach Massimo Bulleri «approcceremo il campionato con determinazione e senso di sfida, valuteremo i nostri impegni partita per partita. Il campionato ci ha insegnato che nessuna partita ha un pronostico scontato, l’importante sarà mostrare la giusta continuità nell’arco di tutta la stagione».

Due le pause: a fine novembre per la Nazionale e da metà febbraio prima per la Final 8 della Coppa Italia, nella quale il Banco spera di rientrare dopo due stagioni di assenza, poi ancora per la Nazionale.

Gli ex

Nelle prime cinque giornate per ben tre volte la Dinamo si troverà di fronte come avversario un giocatore che era a Sassari nel campionato passato. Del resto sono andati via ben 13 uomini. Il primo ex è il lungo Nate Refro, che ha firmato per Varese. A Cremona è invece approdato l’esterno Giovanni Veronesi, che ha scelto di non restare nonostante le proposte e gioca insieme al cagliaritano Sasha Grant.

A Milano c’è sempre Ousmane Diop ma è avversario dalla stagione scorsa, mentre per Eimantas Bendzius, trasferitosi alla neopromossa Udine, è la prima volta in un’altra formazione italiana dopo i cinque anni spesi nell’Isola. A Treviso cè il general manager Federico Pasquini, per 14 anni braccio destro del presidente Sardara, che ha chiamato Briante Weber, il play-guardia arrivato nella seconda parte di stagione per mettere al sicuro la permanenza del Banco in serie A. Invece a Trapani è andato il play Alessandro Cappelletti, altro giocatore sul quale la Dinamo voleva puntare ma che non è riuscita a trattenere.

